Noemi Bocchi e Francesco Totti sono finiti sotto indagine per abbandono di minore. Lo riporta Repubblica, ricostruendo gli sviluppi di un’inchiesta nata mesi fa e oggi arrivata a un nodo cruciale. Al centro c’è la sera in cui, stando a quanto presentato nella la denuncia sporta da Ilary Blasi, Totti avrebbe lasciato da sola la figlia più piccola, Isabel, appena 7 anni, insieme ai due figli di Noemi Bocchi, mentre lui e la compagna erano usciti a cena, come riporta Caffeinamagazine.it.

Indagati Francesco Totti e Noemi Bocchi

Tra gli indagati compare anche la tata della coppia, indagata per aver dichiarato il falso. Stando a quanto emerge, tutto è cominciato con una telefonata dall’estero, quando Ilary Blasi, fuori per un viaggio di lavoro, chiama la bambina. Subito si mette in allarme, perché intuisce da quella conversazione che Isabel è sola in casa. Sono infatti le 22:56 quando la nonna materna, al corrente dell’accaduto, chiama il 112, spaventata anche dal trascorso di problemi respiratori della piccola, e la richiesta d’intervento viene accolta come urgente. La pattuglia arriva alle 23:20, tuttavia non entra in casa. Gli agenti restano nel piazzale, in attesa di personale femminile, senza verificare se davvero una bambina si trovi senza sorveglianza.

Francesco Totti e Noemi Bocchi indagati: la dinamica

Alle 23:50 arriva Cristian, il figlio maggiore. Dopo l’identificazione, gli viene permesso di salire da solo, ancora senza controlli da parte degli agenti. Alle 23:57 entra la tata, residente nello stesso stabile. Secondo gli atti, sarebbe stata chiamata all’ultimo; eppure dichiarerà di essere stata presente “dalle 21 a mezzanotte”. Una versione smentita dagli orari ufficiali, tanto da portare la donna tra gli indagati per falsa testimonianza. Quando Totti e Bocchi rientrano, la polizia li accompagna in casa: i bambini e la tata sono lì, in buone condizioni. La coppia sostiene che i minori non siano mai rimasti senza supervisione, ma le verifiche degli investigatori raccontano una dinamica diversa. Da qui si formano due interpretazioni opposte: per i magistrati non vi sarebbe stato un reale pericolo, mentre per i legali di Ilary la situazione confermerebbe un tempo significativo di assenza di sorveglianza. Ora l’attenzione è tutta sul 1° dicembre, quando il giudice dovrà stabilire quale ricostruzione sia quella più appropriata.