Un’eredità da circa 400mila euro finisce al centro di una causa tra un’amica del defunto e tre lontane parenti. Dopo la morte dell’anziano, le cugine hanno contestato la decisione di lasciare tutti i suoi beni alla donna che lo aveva assistito negli ultimi anni di vita, chiedendo al Tribunale di annullare il testamento e ottenere il patrimonio.

Eredità da 400mila euro all’amica, le cugine fanno causa

Aveva scelto di lasciare tutto all’amica che si era presa cura di lui negli ultimi anni, senza destinare nulla ai parenti più lontani. Una decisione che, dopo la sua morte, ha dato origine a una controversia giudiziaria. Come riportato da Tgcom24, protagoniste della vicenda tre cugine di quarto grado, che hanno cercato di ottenere il patrimonio dell’anziano, stimato in circa 400mila euro tra immobili e risparmi.

Il loro tentativo, però, non è andato a buon fine: il Tribunale di Bologna ha confermato la validità del testamento, riconoscendo all’amica il diritto a ricevere l’intera eredità.

L’uomo, morto nel 2023 dopo aver superato i 90 anni, non era sposato e non aveva figli. Aveva messo nero su bianco le proprie volontà in due documenti, sottoscritti il 10 maggio e il 10 ottobre 2022, indicando la donna come unica beneficiaria.

Le tre parenti avrebbero chiesto di annullare entrambi gli atti, sollevando dubbi sulla loro autenticità e sulla capacità dell’anziano di decidere autonomamente. In particolare, avrebbero contestato alcune differenze nella grafia e avrebbero sostenuto che le condizioni cognitive dell’uomo fossero peggiorate negli ultimi anni, compromettendo la sua lucidità.

Lascia una maxi eredità all’amica: i parenti le fanno causa ma perdono

La vicenda è stata esaminata dalla prima sezione civile del Tribunale di Bologna. Secondo le indiscrezioni di Tgcom24, per verificare la provenienza dei documenti sarebbe stata disposta anche una perizia grafologica, che ha attribuito all’anziano la scrittura presente in entrambi i testamenti. Non sarebbe stata accolta neppure l’obiezione relativa alla presenza di alcune diciture prestampate sui fogli: secondo la valutazione del Tribunale, queste non compromettevano la validità delle disposizioni manoscritte.

Respinta anche la tesi secondo cui il pensionato non sarebbe stato in grado di intendere e di volere. Durante il procedimento erano emerse alcune difficoltà nella gestione delle attività quotidiane e occasionali episodi di disorientamento, ma non sono stati ritenuti elementi sufficienti per dimostrare l’incapacità di decidere al momento della stesura dei documenti. Le condizioni di salute, dunque, non hanno fornito motivi per invalidare le ultime volontà dell’uomo. Il ricorso delle tre cugine è stato respinto e l’amica potrà conservare l’intero patrimonio che le era stato destinato.