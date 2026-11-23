Un'estetista al centro di un vero e proprio caso, una bolletta da record che l'ha quasi ridotta sul lastrico, ha deciso di confessarsi pubblicamente ed ammettere il calvario che sta vivendo.

A volte la vita può cambiare totalmente nel giro di un attimo e persino le situazioni più normali per il quotidiano diventano davvero difficili da sostenere se arrivano le spese che, esistono per tutti ma normalmente sono commisurate all’utilizzo che si fa e difficilmente avvengono errori grossolani che costringono le persone a sacrifici enormi, difficilmente non vuol dire mai, perché, è triste per chi ci capita ma possono avvenire e ricadere su chi lavora e tenta di andare avanti.

Chiara estetista spezzina e l’odissea che sta vivendo per le bollette record

La vicenda ha avuto inizio 2 anni fa, nel 2024, lei è attiva con il proprio salone di bellezza dal 2010, un salone aperto con molti sacrifici perchè quello era il suo più grande sogno e finalmente è riuscita a realizzarlo.

Riceve delle bollette da parte di Acam, la società che gestisce il consumo idrico nel suo paese, di norma le cifre sono intorno agli 80-90 euro, cifre che lei monitora e riesce a gestire tranquillamente, anche perché in un salone di bellezza l’acqua si usa ma non ne si fa un abuso come invece recitano quelle recapitategli.

Difatti il consumo su una di queste è di 5 volte superiore al suo consumo abituale. La cifra è impressionante e lei cerca immediatamente di appoggiarsi al proprio legale per tentare di risolvere la situazione.

Una bolletta di 42 mila euro, ora ridotta ma sempre molto costosa da pagare

La cifra è da svenimento, come riporta il sito Today.it, si è ritrovata a pagare 42 mila eur o di consumo d’acqua, un dato troppo esorbitante per essere vero, nemmeno il quartiere dove si trova a vivere nella sua interezza spende così tanto in un mese.

Non si perde d’animo e paga il debito, e riapre la sua attività dopo appena un mese di chiusura. La notizia arriva al sindaco Pierluigi Peracchini che l’ha aiuta, riuscendo di fatto a far abbassare il debito dai 42 mila euro iniziali a 8 mila.

“Ho sborsato 2 mila euro subito ed ora pago 800 euro al mese per saldare un debito non mio“, spiega Chiara che di chiudere non ne vuole proprio sapere perché il salone è il suo più grande sogno e nessuno, figuriamoci una bolletta, la porterà ad arrendersi.

La madre è la sua più grande forza che la invita a non mollare, ha il sostegno di amici e clienti e punta a chiudere la faccenda celermente. Ha deciso di rendere nota la sua storia per mostrare vicinanza ai piccoli negozi di quartiere, artigiani e non, che stanno chiudendo a causa dei difficili costi di gestione.