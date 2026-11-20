Il caso di Giulia Cecchettin è stato l’emblema della lotta ai femminicidi e da quel momento il padre della giovane uccisa dall’ex fidanzato, Filippo Turetta, ha manifestato in diversi eventi importanti, contribuendo inoltre alla nascita di una fondazione che porta il nome della figlia ed ha preso in causa i femminicidi, che purtroppo continuano a ripetersi senza sosta, a cui bisogna dire basta una volta per tutte educando anche i maschi ad accettare il no.

Il film su Giulia Cecchettin “e se domani non torno” in uscita al cinema

Dal caso di Giulia Cecchettin ed in particolare dal libro scritto dal padre – Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia – è tratto il film che racconta la sua storia e che vede nei panni del padre della ragazza uccisa l’attore Filippo Timi.

La proiezione della pellicola avverrà alla Camera il prossimo 25 novembre, giorno contro la violenza sulle donne a cui parteciperanno oltre a Gino Cecchettin anche la regista ed il cast del film, oltre ad un numero di studenti invitati.

L’idea è venuta alla Camera poiché potrà servire come occasione di presentazione dei temi raccolti dal padre nel suo libro e di discussione per i ragazzi relativamente ad un tema importantissimo come la violenza contro le donne.

Patriarca di Venezia attacca Gino Cecchettin ed il film, fatto per apparire

A colpire sono le parole del Patriarca di Venezia, Francesco Moraglia che ha risposto a chi gli ha domandato cosa ne pensasse rispetto al film di prossima uscita che narra la storia di Giulia Cecchettin.

Per Moraglia, come riporta The Social Post, tramite Il Nord Est, vi sono molti dubbi sia rispetto alla spettacolarizzazione di casi reali che diventano casi storici che per il ruolo dei familiari che da un lato possono utilizzare i media per ridurre la pressione che creano ma dall’altro sono spinti dal desiderio di visibilità.

Le parole sono state espresse in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico della facoltà teologica del Triveneto, Moraglia infatti è esplicito temendo che “certe interviste non vengano rilasciate gratuitamente”, un chiaro riferimento alla possibilità che Cecchettin abbia ricevuto denaro dalle interviste fatte anche se si tratta di personali supposizioni, il Patriarca non ne ha alcuna certezza.

Ci si è spinti in una battaglia importante, tra chi difende i casi reali secondo cui debbano essere ricordati e fungere da insegnamento e chi prendendo spunto da questi crea opere che possono sensibilizzare sul tema in modo diverso, arrivando, forse, in modo più impattante sulle coscienze delle giovani generazioni.