Allerta meteo per mercoledì 18 novembre: temporali in sei regioni, vento forte, raffiche fino a 70 km/h e possibili mareggiate.

Vento forte, temporali e possibili mareggiate: anche mercoledì 18 novembre l’Italia dovrà fare i conti con una nuova fase di maltempo. La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo gialla per rischio temporali e criticità idrogeologica in diverse zone di sei regioni: Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Umbria e Valle d’Aosta.

A preoccupare, però, non saranno soltanto le piogge.

Sono previste anche raffiche di vento particolarmente intense, con allerte di livello giallo e arancione in alcuni settori di Campania, Romagna, Toscana e Marche. Sulle coste più esposte non si escludono inoltre mareggiate.

L’avviso della Protezione Civile prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali già dalla tarda serata di martedì 17 novembre.

Le regioni interessate sono Valle d’Aosta, Piemonte, Abruzzo, Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Sui settori appenninici il vento potrà raggiungere anche intensità di burrasca forte.

Allerta meteo del 18 novembre: le regioni a rischio

La perturbazione che sta interessando l’Italia da diversi giorni continuerà a condizionare il tempo, soprattutto sulle regioni centrali e meridionali affacciate sul Tirreno.

Per mercoledì è atteso un graduale miglioramento in alcune zone, ma resteranno possibili fenomeni temporaleschi e soprattutto forti raffiche di vento.

Le allerte gialle per rischio temporali e rischio idrogeologico riguardano alcune aree di Abruzzo, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Umbria e Valle d’Aosta. Nel dettaglio, il bollettino della Protezione Civile segnala:

Molise: allerta gialla per rischio temporali nelle zone Alto Volturno e Medio Sangro.

Abruzzo: allerta gialla per rischio idrogeologico nelle zone Marsica, Bacino Alto del Sangro e Bacino dell’Aterno.

Emilia-Romagna: criticità nelle aree della Montagna emiliana centrale, della Montagna romagnola e della Montagna bolognese.

Marche: allerta nelle zone Marc-3 e Marc-5.

Molise: rischio idrogeologico nelle aree Alto Volturno e Medio Sangro.

Umbria: attenzione nelle zone Chiascio-Topino, Alto Tevere e Nera-Corno.

Valle d’Aosta: criticità sulla Dorsale settentrionale e nord-occidentale, in Valgrisenche e in Valdigne.

A queste segnalazioni si aggiungono le allerte per vento forte. I livelli indicati sono giallo e arancione e riguardano alcuni settori di Campania, Romagna, Toscana e Marche. Le raffiche potranno raggiungere localmente i 50-70 chilometri orari, con intensità maggiori sulle zone appenniniche. Sulle coste esposte saranno possibili anche mareggiate.

Meteo, le previsioni per mercoledì 18 novembre

La giornata inizierà con qualche pioggia residua al Nord, soprattutto nelle prime ore del mattino. Sulle pianure di Lombardia e Veneto saranno possibili anche nebbie, ma la situazione dovrebbe migliorare rapidamente nel corso della giornata.

Al Centro sono attesi temporali diffusi su Toscana e Umbria, mentre anche la Sardegna sarà interessata da fenomeni di instabilità. Le precipitazioni tenderanno ad attenuarsi temporaneamente tra il pomeriggio e la tarda serata, lasciando spazio a condizioni più asciutte.

Situazione più instabile al Sud, dove sono previste piogge e rovesci sulla Campania e sulla Calabria. In serata i fenomeni potranno estendersi anche ai settori occidentali della Sicilia.

Il vento sarà uno degli elementi più importanti della giornata. Sono attese correnti sud-occidentali forti o di burrasca su tutto il Centro-Sud, oltre che su Emilia-Romagna e Liguria. Sui rilievi appenninici potranno verificarsi rinforzi fino a burrasca forte, mentre sulle Alpi e nelle valli vicine sono previsti venti di Foehn.

La giornata di mercoledì sarà quindi caratterizzata da condizioni variabili: piogge e temporali interesseranno soprattutto alcune aree del Centro e del Sud, mentre il vento forte potrà creare disagi anche nelle zone dove le precipitazioni saranno più limitate.