Per gli italiani fare la spesa sta diventando sempre più problematico, a causa dell'aumento dei prezzi. Il pane, ad esempio, è aumentato anche del 32%, con un chilo di pane che può anche superare i 5 euro.

Per gli italiani fare la spesa sta diventando sempre più problematico, a causa dell’aumento dei prezzi. Il pane, ad esempio, è aumentato anche del 32%, con un chilo di pane che può costare oltre i 5 euro. Ma ecco qual è la città più cara in Italia.

Il pane costa sempre di più, aumento dei prezzi del 32%: un chilo può costare sino a 5 euro

Tra gli alimenti che stanno vedendo un aumento dei prezzi c’è il pane, per la maggior parte degli italiani uno di quei prodotti irrinunciabili. Pensate cha oggi un chilo di pane può arrivare a costare anche più di 5 euro. più nel dettaglio, mettere il pane in tavola costa in media 4,15 euro al chilo, con un balzo del 32% rispetto ai 3,15 euro del 2017.

L’indagine è stata condotta a ottobre 2026 da Altroconsumo in 161 punti vendita e in 10 città italiane, tra supermercati e panetterie tradizionali. Se l’indagine di Altroconsumo fotografa un mercato a due velocità, dove al calo medio del 3,2% sul 2023 fa da contraltare una crescita dei listini in più della metà dei casi, i panificatori di Assipan-Confcommercio hanno respinto ogni accusa di speculazione, rivendicando anzi il contenimento dei prezzi per “senso di responsabilità” e lanciando l’allarme sulla tenuta dei bilanci a fronte del nuovo shock energetico.

Il pane costa sempre di più, aumento dei prezzi del 32%: la città italiana più cara

Altroconsumo come appena visto ha raccolto 933 prezzi del pane in 161 punti vendita di dieci città italiane, tra grande distribuzione e panetterie tradizionali. Le città sono: Padova, Bologna, Genova, Milano, Palermo, Bari, Torino, Firenze, Roma e Napoli. Ove erano presenti più varietà della stessa tipologia di pane, è stato considerato quello con il prezzo al chilo più basso. La città quindi più cara per il pane di grano tenero, ovvero il più economico tra le tipologie considerate, è Padova con un prezzo di 5,16 euro al chilo, seguita da Bologna, a 5,12 euro. La città più economica è invece Firenze dove la media si ferma a 3,11 euro, seguita da Napoli, a 3,23 euro. Nel mezzo abbiamo Genova e Milano che superano i 4,50 euro, mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro.