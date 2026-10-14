Nuovo aumento dei prezzi per le sigarette a partire da oggi, mercoledì 14 ottobre 2026. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha comunicato la variazione dei listini che interessa 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione.

A partire da oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, aumentano i prezzi delle sigarette. A comunicare la variazione dei listini l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Ecco le marche che costano di più.

Sigarette, da oggi scattano gli aumenti

Da oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, è scattato l’aumento per le sigarette in Italia. Per l’esattezza . l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Adm) ha comunicato la variazione dei listini che interessa 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione.

In entrambi i casi l’aumento disposto è di 20 centesimi di euro. Dopo dunque i rincari già scattati in tutto il 2026, il prezzo delle sigarette è destinato a salire ancora nel 2027. La manovra infatti per il 2026 ha previsto un aumento progressivo delle accise, che ha dunque aiutato a rendere più costoso l’acquisto di alcuni pacchetti.

Secondo le stime contenute nella relazione tecnica alla legge di Bilancio 2026, il rincaro medio atteso per le sigarette tradizionali è di circa 25 centesimi a pacchetto nel 2027, mentre nel 2028 il costo potrebbe aumentare di 40 centesimi a pacchetto.

Sigarette, nuovi aumenti choc da oggi: le marche che costano di più

Come visto a partire da oggi scatta l’aumento del costo delle sigarette, per l’esattezza di 13 marche di tabacchi lavorati e 14 tabacchi da inalazione senza combustione. Per entrambe le categorie il rincaro è pari a 20 centesimi. Nel primo gruppo rientrano soprattutto trinciati, ma il ritocco riguarda anche due tipi di sigari. Per i prodotti invece senza combustione, l’aumento coinvolge gli stick iD e iSENZIA, destinati ai riscaldatori di tabacco Pulze. Come detto i nuovi prezzi entrano in vigore da oggi, mercoledì 14 ottobre 2026, ma per conoscere l’importo aggiornato dei singoli prodotti, è bene fare riferimento ai listini ufficiali pubblicati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che riportano tutte le variazioni applicabili alle diverse marche