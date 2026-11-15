Negli ultimi mesi le autorità russe hanno messo sotto amministrazione temporanea le filiali locali di molte società straniere. I nuovi dirigenti nominati dal Cremlino hanno poi trasferito denaro verso un fondo legato alla coalizione politica di Vladimir Putin, il Fronte Popolare. Secondo i dati raccolti da Bloomberg, il totale supera i 7,1 miliardi di rubli, pari a circa 86,6 milioni di dollari.

Chi ha versato i fondi

La quota maggiore arriva dalla filiale russa di AkzoNobel, il produttore olandese di vernici. Il manager locale, che controlla anche la DKC Europe, società italiana di apparecchiature elettriche, avrebbe trasferito circa 3 miliardi di rubli per acquistare materiale militare. L’azienda madre ha dichiarato di non avere più alcuna visibilità sulle attività russe e di apprendere ciò che accade soltanto dalle notizie di stampa.

Altri versamenti portano i nomi di Can-Pack, produttore polacco di imballaggi, con 1,5 miliardi di rubli, e della joint venture russa di AB InBev e Anadolu Efes, con 1 miliardo. Anche la divisione russa del gruppo tedesco Metro ha annunciato un contributo da un miliardo, mentre la filiale di Rockwool, azienda danese di isolanti, ha donato 600 milioni di rubli.

A cosa servono i soldi

Il denaro raccolto è stato destinato in gran parte al progetto Tutto per la Vittoria, gestito dal Fronte Popolare. Con queste risorse sono stati acquistati droni, veicoli, sistemi di comunicazione e altre attrezzature per le truppe russe.

Le cessioni rientrano nel decreto firmato da Putin nel 2023, che consente allo Stato di affidare la gestione temporanea degli asset appartenenti a società di Paesi considerati ostili, cioè quelli che sostengono Kiev. Il presidente russo ha difeso la misura come risposta simmetrica alle sanzioni occidentali e al congelamento dei beni russi, aggiungendo che il controllo potrebbe tornare alle aziende a condizioni favorevoli.

Il quadro economico resta pesante. Secondo quanto riportato dal media in esilio The Bell, a ottobre il governo russo si attendeva contributi volontari dalle imprese per 5,7 miliardi di dollari, necessari a colmare il deficit di bilancio. La spesa militare per quest’anno è prevista oltre 17 mila miliardi di rubli, circa 206,7 miliardi di dollari.