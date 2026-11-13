Howard Lutnick è al centro di una tempesta politica per aver protetto le vendite dei chip Nvidia a Pechino, nonostante le ripetute richieste di più alti funzionari dell'amministrazione e del Congresso.

Il segretario al Commercio Howard Lutnick si trova al centro di una disputa senza precedenti. Da mesi l’amministrazione Trump ha spinto per un inasprimento delle restrizioni sui chip Nvidia destinati all’Asia, temendo che la Cina potesse usarli per accelerare la corsa all’intelligenza artificiale. Lutnick, tuttavia, ha più volte ostacolato le iniziative più dure, attirando critiche sia dal Congresso repubblicano sia dai democratici.

Tensioni interne sul controllo dei chip Nvidia

Nel corso dell’ultimo anno, le autorità hanno discusso animatamente sul futuro delle esportazioni di chip avanzati. Più senior ufficiali dell’amministrazione, incluso il segretario alla Difesa Pete Hegseth e il segretario al Tesoro Scott Bessent, hanno sollecitato una stretta sul rilascio di licenze a società come Megaspeed.

Nonostante il consenso quasi totale, Lutnick ha negato più richieste di inserimento nella Entity List, la lista nera del Commerce Department, sostenendo che le aziende coinvolte non rappresentassero una minaccia immediata.

Il caso Megaspeed e le indagini di Biden

La vicenda si è complicata quando, nel 2024, il Dipartimento del Commercio aveva avviato un’indagine su Megaspeed, una realtà con sede a Singapore ritenuta responsabile di convogliare chip Nvidia verso la Cina.

Nel 2025, il responsabile legale di Nvidia aveva inviato un’email agli investigatori citando l’autorizzazione del funzionario per le esportazioni Jeffrey Kessler, nominato da Lutnick; pochi giorni dopo il dipartimento sospese l’indagine. Successivamente, il senatore repubblicano Tom Cotton aveva scritto direttamente a Lutnick chiedendo un approfondimento, ma la società non è mai stata inserita nella Entity List.

Relazioni personali, spionaggio e pressione politica

Il colpo di scena è arrivato quando è emerso che Jensen Huang, CEO di Nvidia, aveva intrattenuto una relazione con Alice Huang, dirigente di Megaspeed ritenuta da agenzie di intelligence una spia cinese. La rivelazione ha spinto il segretario di Stato Marco Rubio a redigere una valutazione riservata, conclamata da un memorandum di primavera, che descriveva Alice Huang come reclutata dal Ministero della Sicurezza di Pechino per raccogliere informazioni su Huang e sui chip AI. Il documento è stato trasmesso a un ristretto gruppo di alti funzionari, tra cui Lutnick, poco prima del viaggio di Donald Trump in Cina a maggio.

Il ruolo di Lutnick nella risposta presidenziale

Nel maggio, nell’agosto e il 5 novembre, Trump ha firmato tre volte ordini per intensificare le restrizioni alle esportazioni di chip verso la Cina; Elon Musk aveva espresso sostegno a tali provvedimenti. Tuttavia, secondo fonti interne, Lutnick e i suoi collaboratori hanno ostacolato l’attuazione di ogni ordine, citando necessità di preservare la competitività di Nvidia. Il risultato è stato un apparente stallo, con circa dieci aziende cinesi ancora autorizzate ad acquistare il chip H200,

Le pressioni sono aumentate ulteriormente quando, nella settimana scorsa, il segretario al Tesoro Scott Bessent ha interrogato Lutnick sul rifiuto di applicare i controlli a Megaspeed. La risposta di Lutnick è stata di rimandare ulteriori azioni, alimentando la sfiducia di più membri del Partito repubblicano, tra cui i senatori John Kennedy e Bill Huizenga, nonché dei presidenti delle commissioni della Camera per la Cina e per gli Affari esteri, John Moolenaar e Brian Mast.

Il dibattito si è esteso anche ai democratici, che hanno chiesto il rilascio di documenti e hanno promesso inchieste approfondite una volta assunte le presidenze delle commissioni parlamentari a gennaio. Alcuni hanno sollevato dubbi su possibili conflitti di interesse di Lutnick, legati a operazioni nel settore delle terre rare e delle criptovalute attraverso la società Cantor, dove il figlio Brandon Lutnick ha assunto la leadership. Tali questioni, benché non direttamente connesse al caso Megaspeed, hanno aggiunto ulteriore pressione sul segretario.

La saga si è trasformata in una complessa intersezione di geopolitica, interessi aziendali e dinamiche interne al governo. Il futuro delle esportazioni di chip Nvidia rimane incerto, mentre Lutnick continua a difendere la sua posizione, nonostante le crescenti richieste provenienti da più schieramenti del Congresso e dell’amministrazione.