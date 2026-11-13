Ilary Blasi, volto noto di grande fratello, ha recentemente partecipato a un’intervista in cui ha affrontato senza filtri la questione dei flop televisivi. La conduttrice ha dichiarato che i momenti poco fortunati sono stati numerosi e che li tratta con la stessa tranquillità con cui vive i successi, sostenendo che sperimentare comporta inevitabilmente dei rischi.

Durante la chiacchierata, Blasi ha sottolineato che i fallimenti non la spaventano: “Non mi preoccupo se uno spettacolo non vince, è parte del flusso”. Ha spiegato di aver detto “no” a molte proposte, ma anche di non rimpiangere i “sì” accettati, perché ogni esperienza, buona o cattiva, fa brodo. Questa attitudine le permette di accettare la variabilità del pubblico e di non temere il giudizio.

I flop di Ilary Blasi: confessioni e mentalità

Tra i programmi citati, Star in The Star del 2021 emerge come l’esempio più emblematico. Lo show ha chiuso con un share dell’11,2%, un dato che la stessa Blasi ha definito “terribile” ma al contempo “spassoso”. Ha ricordato di aver rassicurato il team dicendo: “Stiamo facendo gli zeppetti”, facendo riferimento al numero 11 nella tombola, per stemperare la tensione.

Nonostante le cifre, Blasi ha affermato di conservare un ricordo positivo, dimostrando come l’aspetto ludico prevalga sui risultati d’audience.

Star in The Star, un esperimento dal basso share

Lanciato come un esperimento di intrattenimento leggero, il format ha puntato su un mix di musica e gag. Quando gli ascolti sono scesi intorno all’11%, la conduttrice ha dovuto fronteggiare le critiche, ma ha scelto di non monitorare ogni giorno gli ascolti, preferendo concentrarsi sul divertimento. Questo approccio ha evidenziato la sua capacità di separare il valore personale dalla valutazione numerica del pubblico.

Grande Fratello Vip, la diciassettesima puntata: i momenti chiave

La settima serata della stagione di Grande Fratello Vip ha offerto una carrellata di confronti e colpi di scena. Marina e Guendalina, finaliste in gara, hanno affrontato Valeria Marini in un confronto acceso, scambiandosi frecciate e risate. L’attore Alex Belli è comparso per una “caccia al tesoro” all’interno della Casa, distribuendo bigliettini che hanno scatenato curiosità, ma la sua presenza è durata poco, terminando poco dopo l’attività ludica.

Nel frattempo, Carmen Di Pietro ha avuto la possibilità di riabbracciare i figli Alessandro e Carmelina, momento emotivo trasmesso in diretta. Tuttavia, la sua permanenza è stata breve: è stata la sesta eliminata della puntata, con un televoto che le ha assegnato il 15% dei voti, dietro a Andreas (35%), Valeria (32%) e Giulia (18%).

Le nomination e la decisione di Andreas

Alla fine della trasmissione, Ilary Blasi ha introdotto una nuova dinamica: il concorrente più votato, Andreas, doveva scegliere se salvare tutte le donne o tutti gli uomini, incluso se stesso. Ha optato per il gruppo femminile. Successivamente, le finaliste hanno dovuto nominare un concorrente da mandare al televoto; hanno scelto Varsi, che ha trascinato con sé anche Andreas, facendo sì che entrambi fossero a rischio di eliminazione.

L’opinionista Selvaggia Lucarelli ha etichettato Guendalina Tavassi come una “bulla” dopo una discussione in cucina con Federica Morello, provocando una scena emotiva in cui Guendalina ha versato lacrime. Il giro di nomination ha poi visto Giulia e Danto una delle persone più votate, accanto ad Andreas e Varsi, determinando chi avrebbe dovuto lasciare definitivamente la Casa.

Il racconto di Blasi sui suoi flop e la cronaca della serata del Grande Fratello Vip mostrano due facce dello stesso mondo televisivo: da un lato la capacità di accettare gli errori come parte naturale della carriera, dall’altro la rapidità con cui il pubblico e i media reagiscono a ogni svolta di un reality. Entrambe le narrazioni sottolineano l’importanza di un approccio leggero ma consapevole di fronte al giudizio pubblico.