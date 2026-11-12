Meloni spinge a Dublino per un sostegno unico all’Ucraina e avvisa di possibili fratture nell’UE.

Il Presidente del Consiglio, Giorgia meloni, ha preso parte oggi alla riunione della Comunità politica europea a Dublino, inserita nella cornice del vertice informale sul tema dell’intelligenza artificiale. Il dibattito, però, si è rapidamente spostato sull’urgente questione degli aiuti all’Ucraina, tema al centro del Formato di Berlino e degli ultimi colloqui trilaterali tenutisi ad Abu Dhabi.

Al termine dell’incontro, la premier ha avuto un colloquio bilaterale con il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’incontro ha consentito di fare il punto sui progressi dei negoziati e di ribadire il fermo appoggio dell’Italia al governo di Kiev, così come comunicato dal Palazzo Chigi.

Il dibattito sui finanziamenti: la proposta di Friedrich Merz

In parallelo, a Bruxelles circola uno schema che classifica gli aiuti all’Ucraina in base al PIL dei singoli Stati membri. I primi dieci contributori includono i Paesi baltici, i nordici, Germania, Olanda e Belgio. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha inviato una lettera al Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, chiedendo di valutare un “approccio a pacchetto”, cioè una decisione complessiva sul bilancio pluriennale e sul sostegno a Kiev.

Il rischio di una frattura tra i 27

Secondo le fonti, il mancato accordo potrebbe scatenare una contrapposizione interna all’Unione, con il rischio di “un ricatto” come definito dal leader slovacco Robert Fico. La discussione dovrebbe proseguire a Dublino, dove una cinquantina di capi di Stato, tra cui Zelensky, si riunirà nella giornata di giovedì.

Bilancio 2028-34 e il gap di 70 miliardi

Il Consiglio europeo di dicembre affronterà il bilancio pluriennale 2028-34 e, contestualmente, il pacchetto di aiuti all’Ucraina. Le proiezioni indicano un divario di 70 miliardi di euro nel 2027, mentre la Commissione stima che servano 45 miliardi per coprire i due-terzi del fabbisogno ucraino. È già in corso la valutazione di un possibile debito comune per finanziare parte di questo fabbisogno.

Il ruolo dell’Italia e la strategia di Meloni

Meloni ha sottolineato la necessità di una “voce unica” dell’UE, inviando una missiva a Costa poco prima di Dublino. L’Italia, inoltre, partecipa al cosiddetto E4 (Regno Unito, Francia, Germania e Italia) nel round di Abu Dhabi, accanto al tradizionale E3. Questa presenza intende rafforzare la posizione italiana nelle trattative sul sostegno a Kiev e sulla definizione di un approccio europeo coerente.

La premiership italiana si trova a dover equilibrare la pressione di un gruppo di Stati che chiedono un finanziamento totale per l’Ucraina e la necessità di mantenere l’unità tra i 27 Paesi membri, prima del prossimo anno elettorale del 2027.