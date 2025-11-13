Home > Lifestyle > Giorgia Meloni litiga con la sorella Arianna? Il retroscena sulla vacanza in ...

Giorgia Meloni litiga con la sorella Arianna? Il retroscena sulla vacanza in Puglia

Arianna Meloni rivela le piccole liti con la sorella Giorgia: tra burraco, vacanze in Puglia e ricordi d’infanzia, emerge il racconto a Panorama.

Quando si parla di Giorgia Meloni, il dibattito pubblico si concentra spesso sulla politica e sul suo ruolo di Presidente del Consiglio. Ma anche le famiglie più affiatate conoscono momenti di tensione: di recente, infatti, la premier avrebbe litigato con la sorella maggiore, Arianna Meloni. Tra risate, battute e qualche screzio, emerge un lato più intimo e familiare della vita delle due donne, lontano dai riflettori e dalla cronaca politica.

Arianna Meloni: tra politica, famiglia e vita privata

Classe 1975 e romana doc, Arianna Meloni è nota per essere la sorella maggiore di Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio, ma ha costruito una propria identità politica e istituzionale.

Attiva in politica fin dai 17 anni, dal 2000 lavora presso la Regione Lazio e, dal 2023, è responsabile del tesseramento di Fratelli d’Italia e guida la segreteria politica del partito. Nonostante il ruolo di rilievo, Arianna si definisce “Insicura. Tendo a retrocedere. Preferisco stare dietro le quinte. Giorgia, al contrario, ha combattuto le sue paure”, evidenziando come il carattere di ciascuna sorella influenzi il loro approccio alla vita e alla politica.

Arianna ha inoltre raccontato della fine della sua relazione con Francesco Lollobrigida, con cui ha due figlie, spiegando che si è separata perché è finito l’amore e ammettendo che forse avrebbero dovuto farlo prima, precisando però che la decisione non ha nulla a che fare con il suo ruolo nel partito.

Giorgia Meloni litiga con la sorella Arianna? Cos’è successo in vacanza

Sul legame con Giorgia, confessa: “Siamo molto simili nei modi o nelle battute. E la pensiamo, generalmente, allo stesso modo. Nella mappa genetica sembriamo gemelle omozigote”.

L’infanzia non fu semplice: “La nostra non era la famiglia del Mulino Bianco. Mio padre sparì alle Canarie. Poi, per sbaglio, io e Giorgia abbiamo dato fuoco a casa. Scappammo via in mutande e canottiera. C’erano fiamme alte fino al soffitto. Siamo state costrette a trasferirci dai nonni, dove vivevamo in quaranta metri quadri. E mia madre lavorava sempre, scrivendo romanzi rosa”. Dopo mesi di punizione, le sorelle ricevettero due uccellini in regalo, “uno viola e l’altro giallo”, a simboleggiare un piccolo ritorno alla normalità.

Anche gli episodi più recenti riflettono il loro legame scherzoso: “Durante una vacanza in Puglia. È una secchiona persino nel burraco. Non mi voleva fare giocare: diceva che non ero abbastanza brava, mi prendeva in giro. Allora le ho risposto male. Abbiamo bisticciato, ma per un attimo”.

Tra impegni politici e partite a burraco, emerge il ritratto di una donna capace di bilanciare vita privata, legami familiari e attività politica con discrezione e ironia.