Le prossime elezioni politiche del 2027 potrebbero segnare un momento simbolico per Fratelli d’Italia e per la famiglia Meloni. Dopo anni di lavoro dietro le quinte, Arianna Meloni, sorella maggiore della premier Giorgia, sembra pronta a compiere il passo decisivo verso una candidatura parlamentare. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la numero due del partito avrebbe deciso di scendere in campo, con ogni probabilità per un seggio al Senato.

Arianna Meloni dalla Garbatella a Washington: una crescita politica internazionale

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Arianna Meloni, cinquant’anni, responsabile del tesseramento e capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia, avrebbe deciso di scendere in campo alle elezioni politiche del 2027. Dopo decenni di lavoro silenzioso e di militanza iniziata a soli diciassette anni nel Movimento Sociale Italiano, la sorella maggiore della premier si prepara al cosiddetto “salto nel cerchio di fuoco”, come scrive il quotidiano.

La sua corsa, salvo sorprese, dovrebbe puntare al Senato, segnando un’evoluzione naturale del suo percorso politico. Negli ultimi anni Arianna ha consolidato la sua presenza nel partito, assumendo ruoli chiave e contribuendo alla definizione della linea strategica di Fratelli d’Italia. Il 2023 l’ha vista diventare segretaria politica del partito e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione Alleanza Nazionale, mentre nel 2024 ha tenuto il suo primo comizio pubblico a Viterbo, la città dove vent’anni prima era stata eletta presidente di Azione Giovani.

Elezioni, Arianna Meloni pronta a candidarsi? Il clamoroso retroscena e l’indiscrezione

Dietro la figura discreta di Arianna Meloni si cela una preparazione metodica e costante. Come riferisce ancora il Corriere della Sera, la sorella della premier trascorre le sue giornate tra studio e incontri nella sede di via della Scrofa, “nella stanza che fu di Almirante e di Fini”, oggi centro operativo del partito. Seguita dal coordinatore del centro studi Francesco Filini, si dedica all’analisi di dossier economici e al perfezionamento dell’inglese, in vista di un ruolo sempre più istituzionale.

Dopo l’esperienza a Washington per il cinquantenario della National Italian American Foundation — dove ha guidato la delegazione informale di FdI e incontrato John Elkann — partecipa a comizi e incontri in tutta Italia, in particolare in vista delle prossime regionali.

Il percorso di Arianna Meloni, osserva il Corriere, è quello di una donna che “dopo trent’anni di militanza all’ombra della sorella Giorgia” sceglie di affermare la propria identità politica, mantenendo un profilo sobrio ma determinato.

Tra eventi pubblici, organizzazione di partito e la storica festa di Atreju, dove a dicembre interverrà da protagonista, sembrerebbe ormai pronta a entrare in prima persona nel campo elettorale, trasformando la lunga esperienza dietro le quinte in una candidatura dal forte valore simbolico.