E’ arrivato il via libera del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere. La segretaria del PD, Elly Schlein, ha però attaccato la premier Giorgia Meloni. Ecco cosa ha detto.

Riforma della giustizia e separazione delle carriere: via libera del Senato

Il Senato ha dato il via libero definitivo alla riforma della giustizia, che introduce la separazione delle carriere della magistratura, con 112 voti favorevoli, 59 voti contrati e 9 astenuti e completando dunque il quarto e ultimo passaggio parlamentare, come previsto nella Costituzione.

Il presidente Ignazio La Russa, prima del voto, ha disposto l’accertamento del numero legale dei presenti in aula, per poter poi procedere alla votazione. Visto che è mancata la maggioranza dei due terzi, la riforma sarò sottoposta al referendum confermativo. La riforma della giustizia è stata voluta e sostenuta da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia e prevede la formazione di due distinti Consigli Superiori, uno per i pubblici ministeri e uno per i giudici, con percorsi quindi di carriera separati e non più interscambiabili. Ma ecco cosa ha detto in proposito Elly Schlein.

Riforma della giustizia e separazione delle carriere: Elly Schlein attacca Giorgia Meloni

Dopo il via libero definitivo del Senato alla riforma della giustizia che introduce la separazione delle carriere nella magistratura, la segretaria del PD, Elly Schlein, ha attaccato la premier Giorgia Meloni. Ecco le sue parole: “lo ha chiarito la presidente Meloni, con le sue dichiarazioni sul Ponte di Messina, questa riforma serve ad avere le mani libere e porsi al di sopra della Costituzione.“