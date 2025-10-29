Il PD è ad un bivio in vista del futuro, continuare con la certezza Schlein o puntare su un volto nuovo? I nomi sono diversi e l'ultimo è forse il più credibile.

Il Partito Democratico sta attraversando un periodo complicato, le regionali nelle Marche hanno visto la vittoria della destra e l’ennesima sconfitta dell’opposizione che tenta di sopravvivere coalizzandosi per garantirsi delle “spalle più larghe”, la situazione quindi starebbe portando ad un cambiamento dall’interno dato che Schlein non ha portato il cambiamento di passo tanto sperato.

Schlein, Salis e i piccoli passi in avanti del partito

Come anticipato in apertura, Elly Schlein nel suo periodo da leader del PD non è riuscita ad unire la Sinistra come avrebbe voluto ed i risultati in sede elettorale non si sono fatti attendere.

Vi è bisogno di invertire la tendenza e per farlo serve, forse, un cambiamento importante. I nomi sul tavolo sono diversi, iniziando da Silvia Salis, attuale sindaco di Genova che punta ad arrivare al vertice ma da ex sportiva professionista è consapevole che serve un piano chiaro e sicuro, di conseguenza attualmente è defilata in attesa di un passo altrui.

Gateano Manfredi, lui il prescelto

Il nome nuovo nelle fila “piddine” è quello di Gaetano Manfredi, attualmente sindaco di Napoli che punta oltre il capoluogo campano, difatti è tra i candidati di punta per le regionali che si terranno a breve, visto che Fico non sembra portare le giuste sicurezze.

Non solo Campania per Manfredi però, l’ex Ministro dell’Università gode di grande credibilità anche in Via del Nazareno, difatti potrebbe addirittura arrivare a Roma in qualità del nuovo leader del partito.

Questo è quanto emerge dall’analisi di TheSocialPost che ha tracciato un chiaro bilancio del prossimo futuro del PD, vedremo se quanto dichiarato sarà effettivamente realtà, non resta che attendere.