Genova, 22enne incinta accoltellata in centro: lite tra coetanee

Nel pomeriggio di ieri, in piazza Santa Fede a Genova, una giovane donna di 22 anni, incinta, è stata ferita con un coltello all’addome.

L’intervento immediato del personale sanitario ha permesso il suo trasferimento urgente all’ospedale Galliera, dove le condizioni sono risultate stabili e non in pericolo di vita. La vicenda ha destato grande preoccupazione tra i presenti, richiedendo l’intervento di polizia e mezzi del 118.

Genova, 22enne incinta accoltellata in centro: ferita una terza donna

Secondo le prime ricostruzioni, l’accoltellamento sarebbe avvenuto al termine di una discussione tra due coetanee già conoscenti tra loro. Nel corso della lite, una delle due ha estratto un coltello colpendo l’altra, mentre una terza donna è rimasta ferita in modo superficiale per il lancio di una bottiglia.

L’aggressore è stato identificato dalla polizia, che ha sequestrato l’arma e sta approfondendo le cause della rissa e la dinamica dell’episodio. Anche la presunta autrice e la terza donna coinvolta sono state soccorse e trasportate in ospedale.