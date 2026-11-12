Negli ultimi giorni la capitale è stata scossa da una serie di allarmi bomba che hanno costretto centinaia di istituti scolastici a evacuare gli alunni. Le segnalazioni, inviate via e-mail, hanno citato la presunta presenza di ordigni e hanno provocato il blocco delle lezioni per diverse ore. Nessun materiale esplosivo è stato mai trovato, ma l’effetto sul clima scolastico è stato notevole.

Cronologia degli avvisi e risposta delle autorità

Il primo messaggio, ricevuto il 11 novembre, era firmato da “Mikhail Andropov” e faceva riferimento a un ipotetico “Vilayat di Misoginistan”. La mail ha interessato più di 700 plessi nella zona di Roma e ha generato evacuazioni immediate, con l’intervento di artificieri e forze dell’ordine. Il giorno successivo, alle 9:39, è arrivata una seconda comunicazione, sempre sotto lo stesso pseudonimo, ma con un tono più aggressivo: si chiedeva la dimissione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Le scuole hanno risposto diversamente: alcune hanno nuovamente evacuato, altre hanno atteso il via libera del prefetto, basandosi sul protocollo del governo che prevede evacuazioni solo in presenza di elementi concreti di pericolo.

Il protocollo governativo sul “fake” allarme

Il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) ha diffuso un protocollo operativo che invita le amministrazioni a non procedere a evacuazioni se non vi siano prove tangibili di una minaccia.

Il documento sottolinea che le segnalazioni di massa, come quelle del 11 e 12 novembre, devono essere valutate come potenziali fake e gestite con la massima prudenza, lasciando comunque al prefetto la facoltà di ordinare l’evacuazione in caso di pericolo concreto.

Reazione degli alunni: il sondaggio di

Un’indagine condotta da su circa 1.000 alunni di tutti i livelli scolastici, effettuata subito dopo le prime evacuazioni, ha evidenziato una risposta articolata. Il 46% dei ragazzi ha dichiarato di provare paura e insicurezza, mentre il 32% ha espresso fastidio per l’interruzione della routine. Al contempo, quasi la metà degli intervistati (48%) crede che gli allarmi siano parte di una strategia della tensione volta a creare caos, e solo il 6% li considera una semplice “moda” o un episodio di mitomania. Quando si è chiesto chi avesse vissuto direttamente l’allarme, il 38% ha riferito di aver affrontato la situazione con tranquillità, interpretandola come uno scherzo o un falso allarme.

Proteste studentesche e richieste istituzionali

Il 11 novembre, davanti al Palazzo delle Province, gli studenti dell’Opposizione studentesca alternativa (Osa) e il sindacato Usb hanno sfoggiato striscioni con il messaggio “Giù le mani dalle nostre scuole, basta strategia della tensione”. Il coordinatore di Osa ha dichiarato: “Sappiamo che è in corso una strategia della tensione. Il governo tenta di spegnere le mobilitazioni con la scusa della sicurezza, ma noi non ci faremo intimidire”. La manifestazione ha anticipato due nuove tappe: una protesta internazionale prevista per il 20 novembre e un’ulteriore azione il 12 dicembre, in alleanza con i lavoratori contro guerra, riarmo e carovita.

Incontri con le istituzioni

Una delegazione formata da rappresentanti di Usb e Osa è stata accolta in prefettura. Marco Martini, responsabile di Usb scuola, ha sottolineato due temi: la sicurezza fisica degli edifici scolastici e il clima di allarmismo che limita lo spazio democratico di espressione. Tommaso, studente di Cambiare rotta, ha chiesto un incontro con il Ministero dell’Istruzione e del Merito per garantire una sicurezza reale nelle scuole e ha citato l’occupazione del Liceo Minghetti di Bologna come esempio di resilienza studentesca. Entrambi hanno ribadito l’intenzione di riunirsi in piazza il 20 novembre.

Il governo, rappresentato dal ministro dell’Interno e dal ministro dell’Istruzione, ha confermato che le forze dell’ordine stanno effettuando controlli di routine e che, in assenza di prove concrete, le attività scolastiche devono proseguire. Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha definito gli avvertimenti come una “strategia per creare paura e caos”, aggiungendo che gli investigatori stanno già lavorando per identificare i responsabili.