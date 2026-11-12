Paura nel cuore degli Stati Uniti, dove una violenta sparatoria ha seminato il panico a Washington, nel quartiere di Logan Circle, a pochi passi dalla Casa Bianca. Almeno quattro persone sarebbero state colpite all’interno di una palestra, mentre il sospettato, dopo aver tentato la fuga, si sarebbe barricato in un appartamento aprendo il fuoco anche contro gli agenti.

Imponente il dispiegamento delle forze dell’ordine, che hanno invitato i residenti a restare chiusi in casa.

Sparatoria a Washington, quattro persone colpite: paura a pochi passi dalla Casa Bianca

Momenti di terrore nel cuore di Washington, dove nella mattinata di oggi, giovedì 12 novembre, una persona armata ha aperto il fuoco all’interno di una palestra nel quartiere di Logan Circle, a circa un chilometro e mezzo dalla Casa Bianca.

Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità, almeno quattro persone sarebbero state raggiunte dai proiettili. L’allarme è scattato intorno alle 8:30 (ora locale), nella zona compresa tra la 15ª strada e P Street Northwest, nei pressi della struttura Vida Fitness, particolarmente conosciuta all’interno della comunità LGBTQ+.

Dopo aver esploso diversi colpi, il sospettato si sarebbe allontanato dalla palestra, spostandosi in altri punti della zona e appiccando intenzionalmente alcuni incendi.

Successivamente avrebbe raggiunto un edificio vicino, dove si sarebbe barricato in un appartamento al settimo piano, sparando anche contro gli agenti speciali attraverso la porta.

La polizia ha diffuso una descrizione dell’uomo, indicato come un soggetto di sesso maschile, bianco e di corporatura robusta, che indosserebbe pantaloncini e una felpa grigi. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe anche quella di un possibile crimine d’odio ai danni della comunità LGBTQ+, ma al momento non sono stati confermati né il movente né le circostanze che avrebbero portato all’aggressione.

Washington, maxi operazione di polizia: residenti invitati a non uscire di casa

L’episodio ha fatto scattare un imponente intervento delle forze dell’ordine, con decine di pattuglie, unità speciali, agenti federali dell’ATF e mezzi di soccorso impegnati nelle operazioni. Anche la Guardia Nazionale starebbe collaborando per delimitare il perimetro interessato e impedire l’accesso alle aree più esposte. Diverse strade tra Logan Circle e Dupont Circle sono state chiuse al traffico, mentre alcuni elicotteri hanno sorvolato il quartiere per supportare le ricerche e monitorare gli spostamenti del sospettato. Le autorità hanno inoltre disposto il lockdown di alcune scuole nelle vicinanze.

La polizia di Washington ha diramato un avviso urgente alla popolazione, invitando gli abitanti delle zone limitrofe a «cercare riparo e non uscire», evitando qualsiasi spostamento fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Anche Brooke Pinto, consigliera comunale della capitale, ha confermato sui social che la sparatoria è avvenuta nei pressi della Vida Fitness, chiedendo ai cittadini di tenersi lontani dalla zona. Intanto, alcune testimonianze hanno contribuito a ricostruire i momenti concitati dell’attacco.