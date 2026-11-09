Il Pontefice è al momento impegnato in una missione in Sudamerica che toccherà tre nazioni del continente, infatti nella giornata di domenica ha raggiunto l’Argentina dove rimarrà ancora per diversi giorni prima di raggiungere il Perù, territorio dove egli è stato missionario ed ha svolto gran parte del proprio sacerdozio.

Papa Leone e la messa celebrata davanti a due milioni di persone

Papa Leone ha raggiunto Buenos Aires, capitale della nazione argentina e patria del suo predecessore Papa Francesco ed ha celebrato messa davanti al monumento chiamato “Los Espanoles” in una piazza gremitissima di fedeli.

Stando ai primi resoconti di chi si trovava sul posto il numero di fedeli che hanno assistito superava i 2 milioni, a dimostrazione di come sia radicata nella cultura sudamericana la fede in Dio e la fiducia nell’operato del pontefice Leone XIV.

In un contesto del genere, l’omelia del pontefice doveva trattare un tema significativo per la tradizione cristiana e cosa c’è di più significativo della famiglia, il luogo dove sperimentare ogni giorno l’amore di Dio verso gli altri, verso i nostri cari.

Papa Leone: “Diventate protagonisti dell’evangelizzazione”

Durante la sua predica Leone ha incentrato il proprio discorso sulla famiglia con parole importanti rispetto a cosa essa significhi nel definirsi fedeli:

“Care famiglie vi esorto a diventare protagoniste nell’evangelizzazione! La Chiesa argentina ha bisogno di voi.

Sostenete nella loro missione i Vescovi, i parroci, gli operatori pastorali, i catechisti.” Ha poi puntualizzato rispetto ruolo della famiglia cristiana nel 2026, un ideale che non deve essere sconfitto dalle voci negative.

“Non rassegnatevi alle voci che ripetono che la famiglia cristiana sia superata: al contrario, oggi più che mai rappresenta un caposaldo tra le molte precarietà della nostra epoca” – queste le sue parole come riporta TGCom24.

Infine il Pontefice ha terminato il proprio intervento invitando a praticare i dettami cristiani proprio in famiglia, luogo dove è possibile apprezzare pienamente l’incotro con Dio. – “La famiglia è infatti il luogo privilegiato per conoscere e incontrare Cristo“.