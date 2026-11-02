Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta “famiglia nel bosco” ha trovato lavoro: sarà infatti docente presso l’Istituto di pedagogia familiare con sede a Roma. Ma ecco tutti i dettagli dell’incarico e quanto percepirà all’ora.

Famiglia nel bosco: mamma Catherine ha trovato lavoro

C’è una novità per quanto riguarda la cosiddetta famiglia nel bosco, novità che riguarda Catherine Birmingham, la mamma dei tre bambini e moglie di Nathan Trevallion.

La donna, che da ormai un anno è impegnata assieme al marito nel cercare di di riottenere la responsabilità genitoriale sui tre figli (sospesa dal tribunale dei minorenni dell’Aquila), ha infatti ottenuto un incarico di collaborazione con l’Istituto nazionale di pedagogia familiare, con sede a Roma. In pratica Catherine racconterà la propria esperienza agli studenti del corso di perfezionamento in “Intelligenza naturale”.

La Birmingham dovrà anche dialogare con i corsisti, dando il via a veri e propri discorsi da fare con loro. Presenti anche gli assistenti sociali. Un nuovo passo quindi per la famiglia nel bosco che, grazi ai guadagni di questa collaborazione, potrà proseguire nel progetto della casa ecologica, considerato uno dei requisiti essenziali per il ricongiungimento familiare.

Ma, quanto prenderà Catherine per insegnare?

Famiglia nel bosco, Catherine trova lavoro: ecco quanto prenderà all’ora

Come abbiamo appena visto, Catherine Birmingham, la mamma della cosiddetta famiglia nel bosco, ha trovato lavoro a Roma: collaborerà infatti con l’Istituto nazionale di pedagogia familiare, dove racconterà la propria esperienza ai corsisti del corso di perfezionamento in “intelligenza naturale.” L’accordo tra Catherine Birmingham e l’Istituto romano stato siglato lo scorso 17 ottobre, sulla base di circa 60 euro lordi all’ora. Queste nuove entrate economiche, come detto in precedenza, potrebbe sbloccare il progetto edilizio della “casa ecologica”, considerato uno dei requisiti fondamentali al fine del ricongiungimento familiare. A settembre infatti sarebbe dovuto partire il cantiere per realizzare la nuova abitazione accanto al vecchio casolare nel bosco, su un terreno di proprietà acquistato nel 2021. I lavori sono però fermi in attesa che la coppia riesca a reperire la liquidità necessaria.