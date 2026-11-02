Il maltempo continua a interessare l’Italia con piogge, temporali, forti raffiche di vento e un brusco calo delle temperature. L’irruzione di aria fredda dal Nord Europa ha portato anche la prima neve di novembre sull’Appennino, con fiocchi fino a 900 metri e paesaggi imbiancati dall’Abetone a Roccaraso, fino alle montagne del Lazio.

Maltempo sull’Italia, arriva la prima neve di novembre: imbiancato l’Appennino, fiocchi fino a 900 metri

Le correnti provenienti dall’Europa nord-orientale, tra Finlandia e Russia, hanno raggiunto il Mediterraneo provocando un abbassamento delle temperature e favorendo la comparsa dei fiocchi anche intorno ai 900-1.000 metri di quota. La fase più rigida si è concentrata tra la notte di domenica 1° novembre e le prime ore di lunedì 2 novembre, interessando soprattutto i rilievi di Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio e le aree interne della Campania.

Maltempo in Italia, arriva la prima neve sull’Appennino: ecco dove ha nevicato

In Toscana le nevicate hanno raggiunto l’Abetone e la Val di Luce, mentre sull’Appennino tosco-romagnolo i fenomeni sono diventati più intensi durante la serata, come documentato dalle immagini provenienti dal Passo della Calla, a 1.300 metri, nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Fiocchi anche in Umbria, tra Monte Cucco e Serrasanta, e soprattutto in Abruzzo, dove sono stati interessati il Gran Sasso, la Maiella, Campo Felice, Campo Imperatore, Roccaraso e Pescasseroli. Sull’Aremogna, nel comprensorio sciistico di Roccaraso, la neve ha imbiancato nuovamente il paesaggio, mentre a Monte Zurrone, nei pressi del sacrario militare, si sono accumulati circa 10 centimetri di neve. A Pescasseroli le precipitazioni sono proseguite anche nelle ore serali, regalando la prima imbiancata stagionale al centro abitato.

L’ondata fredda ha raggiunto anche il Lazio, dove i fiocchi sono caduti a Campo Staffi, Campocatino, Monte Livata e Terminillo. Le immagini diffuse sui social mostrano tetti, strade e montagne ricoperti da un primo strato bianco.