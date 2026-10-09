"Prima neve in Italia", arriva la perturbazione

La prima nevicata dell’autunno imbianca Sestriere e le Alpi piemontesi dopo il caldo di settembre. Forti temporali e allagamenti nell’Astigiano, mentre nel weekend è atteso un miglioramento.

Dopo un settembre caratterizzato dal caldo record, il Piemonte si risveglia imbiancato dalla prima neve della stagione. Da Sestriere a Claviere, i fiocchi sono caduti fino a 1.600 metri di quota, mentre forti temporali e allagamenti hanno colpito diverse zone della regione in Italia.

Piogge intense nell’Astigiano, atteso un weekend più stabile

Mentre le montagne si sono tinte di bianco, le zone a quote inferiori sono state interessate da fenomeni meteorologici particolarmente intensi. La perturbazione che ha attraversato il Piemonte ha portato forti temporali, precipitazioni abbondanti e un’intensa attività elettrica, con disagi soprattutto nell’Astigiano, dove sono stati registrati oltre 100 millimetri di pioggia e alcuni allagamenti.

Le criticità hanno riguardato anche il Torinese, il Cuneese e il basso Alessandrino, in linea con quanto segnalato dalle previsioni di Arpa Piemonte.

Per oggi, venerdì 9 ottobre, secondo quanto spiegato dai meteorologi, sono previste schiarite dopo gli ultimi fenomeni residui sul Cuneese, accompagnate da venti di foehn in intensificazione sui settori alpini.

Il fine settimana dovrebbe poi essere caratterizzato da condizioni più stabili e soleggiate grazie al rinforzo dell’alta pressione, anche se sabato mattina non si escludono nebbie in pianura e le temperature minime notturne potrebbero scendere sotto gli 8-10 °C.

Prima neve in Piemonte, Sestriere si imbianca dopo il caldo di settembre

Dopo un’estate caratterizzata da temperature elevate e un settembre da record, sulle montagne del Piemonte è arrivato un primo assaggio d’inverno. La sera di giovedì 8 ottobre 2026, intorno alle 22, una nevicata ha interessato Sestriere, località situata a 2.035 metri di altitudine, regalando ai residenti e agli appassionati di montagna i primi paesaggi imbiancati della stagione. I fiocchi hanno raggiunto anche altre zone alpine, tra cui Pragelato e Claviere, nelle alte valli di Susa e Chisone, con la quota neve scesa localmente fino a 1.600-1.700 metri. Sulle cime della Vialattea gli accumuli sono stati più consistenti, mentre al Colle del Sestriere si è depositata una leggera coltre bianca.

Foto e filmati condivisi sui social network hanno rapidamente attirato l’attenzione degli utenti, mostrando il cambiamento del paesaggio dopo il brusco calo delle temperature. A documentare l’arrivo dei fiocchi è stato anche il meteorologo Andrea Vuolo, che ha salutato il ritorno della neve con queste parole: «Benvenuto autunno, bentornata neve!». Altre immagini hanno immortalato la nevicata al Passo dello Stelvio, a 2.758 metri, nel territorio di Bormio, in provincia di Sondrio, confermando l’arrivo delle prime precipitazioni nevose anche in altre aree montane.

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