Allerta arancione in alcune zone del Lazio e della Campania e gialla in numerose altre regioni: scuole chiuse in diversi Comuni per il rischio di temporali e nubifragi.

Il maltempo continua a interessare l’Italia con temporali intensi e rischio di nubifragi: per venerdì 9 ottobre è stata diramata l’allerta arancione in alcune zone di Lazio e Campania e quella gialla in numerose altre regioni. Scuole chiuse in diversi Comuni, con limitazioni anche per parchi, cimiteri e altri spazi pubblici.

Allerta meteo del 9 ottobre: le regioni interessate e le previsioni

Nel dettaglio, il livello arancione per rischio temporali e idrogeologico riguarda nel Lazio il Bacino del Liri, i Bacini Costieri Sud e l’Aniene. In Campania, invece, l’allerta arancione per rischio idrogeologico interessa la Piana campana, Napoli, le isole del Golfo e l’area vesuviana. La criticità gialla coinvolge inoltre settori di Piemonte, Lombardia, Friuli-Venezia Giulia e Lazio, oltre all’intero territorio di Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia.

Le condizioni atmosferiche potranno favorire rovesci intensi, grandinate localizzate, fulmini e raffiche di vento, con possibili allagamenti, caduta di rami e alberi e frane nelle aree più vulnerabili.

Per quanto riguarda l’evoluzione meteorologica, il maltempo dovrebbe interessare il Nord soprattutto nelle prime ore della giornata, con un graduale miglioramento a partire dalle zone alpine.

Al Centro sono attese precipitazioni anche persistenti, mentre al Sud i fenomeni più intensi sono previsti lungo il versante tirrenico, in particolare tra Campania, Calabria e Sicilia, con possibili episodi di forte intensità anche in Molise. Sui settori adriatici e ionici sono attesi fenomeni generalmente meno intensi. Il quadro resta soggetto a evoluzione e richiede attenzione, soprattutto nelle zone esposte al rischio idrogeologico.

Maltempo, venerdì nero in Italia: allerta arancione e scuole chiuse, ecco dove

In Campania, l’allerta arancione ha portato diversi sindaci a sospendere le attività didattiche per la giornata di venerdì 9 ottobre. Scuole chiuse a Ercolano, Portici e San Giorgio a Cremano, dove le ordinanze comunali prevedono anche restrizioni nell’accesso a parchi, ville e cimiteri. A Ercolano, la sindaca Antonietta Garzia ha disposto lo stop alle lezioni negli istituti pubblici e privati di ogni ordine e grado, insieme alla chiusura dei parchi urbani e del cimitero. A Portici, il sindaco Claudio Teodonno ha sospeso le attività scolastiche e disposto la chiusura di parchi, ville, Parco a Mare e cimitero fino alle 15 di venerdì. Misure analoghe sono state adottate a San Giorgio a Cremano dal sindaco Michele Carbone. Le lezioni sono state sospese anche a Ischia e Torre del Greco. Provvedimenti simili sono stati disposti a Casoria, dove l’ordinanza comunale prevede la chiusura delle scuole, compresi gli asili nido e le sedi universitarie, oltre a ville, parchi e giardini pubblici.

Situazione delicata anche in Toscana, dove le condizioni meteorologiche hanno spinto varie amministrazioni a limitare l’accesso alle aree pubbliche e a sospendere le attività scolastiche in alcuni territori. Le chiusure interessano Livorno, Pistoia e altri centri della provincia, Carrara e diversi Comuni della Lunigiana, oltre a Grosseto e località della Maremma. A Carrara sono stati interdetti anche gli arenili. A Firenze sono stati sospesi i mercati e chiusa la fermata Cascine della linea tramviaria T1; a Lucca è stato disposto il divieto di accesso alle Mura urbane, mentre a Viareggio il viale dei Tigli non è transitabile. A Prato sono state previste chiusure per giardini, impianti sportivi, piste ciclabili e cimiteri. Le disposizioni possono variare da Comune a Comune: per conoscere gli aggiornamenti su scuole e servizi è quindi opportuno consultare i canali ufficiali delle amministrazioni locali.