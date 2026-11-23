Prima del suicidio nella villa di Fonteblanda, Gianni De Gennaro avrebbe esploso un colpo di prova nel giardino per verificare il funzionamento della pistola. Nella proprietà sarebbero state poi trovate due lettere scritte a mano: una indirizzata al procuratore di Caltanissetta, l’altra destinata a chi avrebbe voluto renderla pubblica. Documenti che potrebbero contenere la sua versione delle vicende legate all’inchiesta sul presunto depistaggio della strage di via D’Amelio.

Gli ultimi giorni di De Gennaro e le intercettazioni: «Ho la coscienza a posto»

De Gennaro aveva raggiunto Fonteblanda venerdì alle 17.30, dopo aver lasciato Roma intorno alle 14.30. Con sé aveva due borsoni pieni di documenti giudiziari, selezionati dopo un incontro con il suo storico avvocato Franco Coppi e un confronto con l’altro difensore, Francesco Bertorotta, collegato da Palermo.

Alla moglie Carla aveva spiegato il motivo della partenza: «Vado in campagna per leggere i documenti in tranquillità». Dieci giorni prima, il 12 novembre, i carabinieri avevano perquisito la sua abitazione romana e il suo ufficio, per poi effettuare accertamenti anche nella villa toscana. In quelle occasioni, però, le due buste non sarebbero state trovate: un particolare che porta a ipotizzare che le lettere siano state scritte proprio venerdì, dopo il suo arrivo nella proprietà.

Come riportato dal Corriere, il malessere di De Gennaro per l’inchiesta emerge anche dalle intercettazioni effettuate nel suo ufficio al Centro Studi Americani. Parlando con l’ex magistrato Gioacchino Natoli, il 28 marzo 2025 avrebbe dichiarato: «Questi vogliono riscrivere la storia d’Italia senza sapere di che parlano». A un collaboratore aveva invece confidato: «Sto tranquillo, c’ho la coscienza a posto». Intanto, la Procura di Firenze sta esaminando i filmati delle telecamere della villa per verificare eventuali incontri prima della morte. L’ipotesi del suicidio non è in discussione, mentre gli inquirenti valutano un’eventuale istigazione. Le lettere destinate ai familiari e al custode saranno consegnate dopo l’autopsia. L’ultimo saluto alla moglie Carla era stato: «Torno domani, ora è tardi».

Gianni De Gennaro, prima il colpo di prova in giardino poi il suicidio: sequestrate due lettere

Come riportato dal Corriere, prima di togliersi la vita nella dependance della sua villa a Fonteblanda, Gianni De Gennaro avrebbe esploso un colpo di prova nel giardino per verificare il funzionamento della pistola. Successivamente sarebbe entrato nel piccolo edificio della proprietà, dove è stato trovato senza vita. Accanto al corpo c’era la sua Ruger calibro 380, mentre un bossolo è stato recuperato all’esterno. Durante i rilievi sono stati trovati anche alcuni fogli scritti a mano, con le ultime disposizioni per i familiari e per Giuseppe Soccu, il custode della villa, diventato negli anni un amico.

Gli investigatori avrebbero inoltre sequestrato due buste contenenti altrettante lettere: una indirizzata al procuratore di Caltanissetta Salvatore De Luca, l’altra accompagnata dalla dicitura «a chi vorrà pubblicarla». Documenti che potrebbero avere un peso rilevante nell’inchiesta sul presunto depistaggio relativo alla strage di via D’Amelio, nella quale l’ex capo della polizia era indagato. I magistrati avevano chiesto per lui gli arresti domiciliari, ma la richiesta era stata respinta dalla gip Giulia Zappalà.

Il contenuto delle missive è attualmente riservato, ma le diverse intestazioni fanno ipotizzare due obiettivi: fornire agli inquirenti la propria ricostruzione dei fatti e affidare all’opinione pubblica una sorta di memoria difensiva. De Gennaro potrebbe aver utilizzato quelle pagine per respingere le accuse, spiegare le proprie condotte e difendere i collaboratori coinvolti nell’indagine.