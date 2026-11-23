Carlos Alcaraz ha vinto le Nitto ATP Finals 2026 a Torino, battendo in finale il numero 1 del mondo Alexander Zverev con il punteggio di 6-2, 7-6. Il match è durato due ore di gioco. Per lo spagnolo è il primo successo nel torneo dei maestri, e il titolo torna in Spagna dopo il 1998, anno dell’ultimo trionfo iberico firmato da Alex Corretja.

Un primo set dominato e un tie-break deciso al nono punto

Nel primo set Alcaraz ha strappato il servizio all’avversario tre volte, mostrandosi molto preciso in risposta. Zverev non è riuscito a riprendere il ritmo dello spagnolo e il set si è chiuso 6-2. Nel secondo parziale il tedesco ha alzato le percentuali con la prima di servizio e ha commesso meno errori, portando la partita al tie-break.

Dopo essere sceso sullo 0-3, Zverev ha messo insieme sei punti consecutivi e si è portato sul 6-3.

Da quel momento Alcaraz ha annullato tre set point di fila. Sul 7-6 ha poi sprecato il primo match point, ma ha chiuso 9-7 con un rovescio vincente dal centro del campo. Nelle statistiche della partita, Alcaraz ha messo a segno 7 ace e commesso 3 doppi falli, mentre Zverev ne ha chiusi 4 con 1 doppio fallo.

Il nuovo equilibrio nella classifica e nel circuito

Con il successo, Alcaraz diventa il quarto giocatore di sempre a conquistare tutti e quattro i tornei del Grande Slam e le Atp Finals, dopo Andre Agassi, Roger Federer e Novak Djokovic. Il risultato colloca lo spagnolo accanto a figure che hanno dominato il tennis per più di un decennio, mentre il torneo dei maestri era rimasto per anni nelle mani di un gruppo ristretto di giocatori più anziani.

Zverev chiude la stagione come numero 1 dell’ATP con 10.350 punti, davanti a Jannik Sinner e ad Alcaraz. Lo spagnolo, grazie alla vittoria di Torino, riduce però il distacco dal tennista italiano. La finale indica quindi che il ricambio tra i migliori è già in corso: Alcaraz, Sinner e Zverev occupano le prime posizioni e la classifica del 2027 dipenderà dalla capacità dei tre di mantenere questo livello.

Le parole dei finalisti a Torino

Alcaraz ha commentato la settimana a Torino dicendo: “Da tanto tempo volevo vincere le Finals”. Lo spagnolo ha anche spiegato il suo rapporto con il pubblico italiano: “In Italia mi sento come a casa”. Ha ringraziato il team, i genitori e il pubblico della città, e ha detto che non vede l’ora di tornare a Torino l’anno successivo.

Zverev ha riconosciuto la superiorità dell’avversario con parole di elogio: “Sei una leggenda di questo sport”. Il tedesco ha poi ringraziato l’Italia, ricordando che i migliori tornei della sua carriera si sono giocati a Roma e a Torino. Ha detto: “Amo l’Italia, quando non c’è Jannik mi sento un vostro beniamino”. Zverev ha anche ammesso che la finale è arrivata dopo una stagione iniziata in Australia con Alcaraz, e che spera che il prossimo anno finisca ancora nello stesso modo.