Il torneo ATP 500 di Vienna è giunto al suo epilogo, regalando uno dei match più attesi della stagione. Il giovane murciano Carlos Alcaraz, attualmente numero tre del ranking mondiale, ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di gestire la pressione, superando il russo Daniil Medvedev in semifinale e guadagnandosi il diritto di affrontare Alex De Minaur nella finale.

Alcaraz batte Medvedev e conquista la finale a Vienna

Nel match di semifinale, Alcaraz ha imposto il ritmo fin dal primo servizio, chiudendo il primo set 6-4 grazie a un break cruciale al decimo game. Il secondo set è stato più combattuto: i due hanno scambiato colpi potenti, ma al 6-6 è scaturito un tie-break dove il murciano ha poi realizzato cinque punti consecutivi, assicurandosi il 7-6 (2).

La prestazione è stata definita dominante soprattutto sul dritto di Alcaraz, che ha messo in difficoltà la seconda di servizio di Medvedev, spesso costretto a difendere da posizioni sfavorevoli.

Analisi dei momenti chiave

Il punto di svolta è avvenuto nel tie-break del secondo set, dove il russo non è riuscito a vincere neanche un punto sul proprio servizio, una situazione rara a questo livello.

Alcaraz ha sfruttato la superiorità fisica e la capacità di variare ritmo, alternando colpi piatti a top spin pesanti, costringendo Medvedev a commettere errori non forzati. Inoltre, la precisione nel posizionamento di serve ha limitato le risposte dell’avversario, garantendo al murciano il controllo dell’intero incontro.

De Minaur elimina Zverev e scrive la sua rimonta

Sull’altro lato del tabellone, Alex De Minaur ha vissuto una semifinale lunga più di due ore e mezza contro Alexander Zverev, futuro numero uno del ranking. Dopo aver vinto il primo set 6-4, il tedesco si è ripreso in quello successivo con un 6-1, ma l’australiano ha mantenuto la calma, portando il match al tie-break finale. Con una serie di colpi incisivi e una brillante prestazione al servizio, De Minaur ha chiuso il tie-break 7-4, assicurandosi così la sua quarta finale dell’anno e impedendo a Zverev di festeggiare il nuovo primato mondiale sul campo.

La striscia di 25 vittorie consecutive negli ATP 500

Con la vittoria su Medvedev, Alcaraz ha esteso la sua striscia di successi a 25 partite imbattute nei tornei di categoria ATP 500, un record inaugurato nella finale di Barcellona 2025 contro Holger Rune. Da allora, lo spagnolo ha dominato gli eventi di Doha, Tokyo e ora Vienna, conquistando finora tre titoli nella stessa stagione. Questa continuità lo rende il protagonista indiscusso dei tornei medio-categoria, alimentando le aspettative per un possibile quarto trofeo nel 2026.

Conseguenze sulla classifica mondiale

Il percorso di Alcaraz a Vienna rafforza la sua posizione in cima al ranking ATP, mantenendolo entro pochi punti dalla prima classifica, attualmente occupata da Alexander Zverev. La vittoria garantirà al murciano un notevole apporto di punti, fondamentale per consolidare la sua sfida al titolo di numero uno. Nel frattempo, De Minaur, con l’accesso alla finale, guadagnerà punti decisivi che lo spostano più in alto nella corsa alle ATP Finals, aumentando le sue probabilità di chiudere la stagione tra i primi otto giocatori.