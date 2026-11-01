Sabrina Salerno ha reso pubblico un messaggio privato nel quale le si augurava di morire di tumore. La cantante potrebbe procedere anche per vie legali. Ecco tutti i dettagli.

“Ti auguro di morire di tumore”: insulti choc a Sabrina Salerno sui social

“Muori di tumore“: è questo il messaggio privato choc che qualcuno ha inviato alla cantante Sabrina Salerno, la quale ha deciso di renderlo pubblico, condividendo con i suoi follower la propria indignazione: “sui social pensavo di aver letto di tutto, ma c’è sempre qualcuno che riesce a sorprenderti.” Nel posto, la cantante ha voluto innanzitutto porre una distinzione netta tra le critiche, anche quelle più dure, e gli attacchi che prendono di mira la dignità e la sofferenza umana.

Pur consapevole che la notorietà comporta inevitabilmente giudizi e opinioni contrastanti, esiste una linea che secondo lei non si dovrebbe oltrepassare. Augurare a qualcuno di morire di una malattia oncologia è qualcosa di ripugnante e, come sottolineato dalla Salerno, persino inquietante, in più pure a una persone che nemmeno si conosce. Il messaggio dell’artista è netto: non intende considerare normale questa forma di aggressività e non vuole che venga accettata come una conseguenza inevitabile della presenza sui social network: “Non pretendo di piacere a tutti.

Le critiche, i giudizi, persino le antipatie fanno parte della vita, soprattutto quando sei un personaggio pubblico. Ma augurare a qualcuno di morire di tumore non è una critica, non è libertà di espressione. È il segno di una disumanità che trovo profondamente inquietante.“

Sabrina Salerno: “Potrei valutare iniziative legali”

Nel suo messaggio Sabrina Salerno ha anche aggiunto che sta valutando le opportune iniziative legali nei confronti della persona che le ha scritto quel messaggio, augurandole di morire di tumore : “Il tumore non è un insulto.

È una malattia che porta sofferenza nella vita di milioni di persone e delle loro famiglie. E merita rispetto. Io a questa deriva di disumanizzazione non intendo abituarmi. E soprattutto non intendo accettarla sui miei social. Quanto a chi mi ha scritto, sappia che sto valutando le opportune iniziative legali. Perché una cosa è non piacere a qualcuno. Un’altra è augurargli di morire. E se questa è diventata la normalità, allora abbiamo un problema molto più grande dei social.”