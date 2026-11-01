Nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 2 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale sulla statale 36 alle porte di Milano, all’altezza di Cinisello Balsamo, con un’auto che è uscita fuori strada ribaltandosi. Grave una donna. I dettagli dell’incidente.

Milano, terribile incidente stradale: auto si ribalta sulla statale 36

Nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale sulla SS36 all’altezza di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano. Un’auto, con alla guida una donna, è improvvisamente uscita di strada per poi ribaltarsi. Sul luogo del sinistro, oltre ai soccorsi, sono giunte subito le autorità, al fine di effettuare tutti i rilievi necessari a stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

C’è da capire infatti come mai l’auto sia improvvisamente uscita di strada per poi ribaltarsi.

Milano, auto si ribalta sulla statale 36: ferita una donna

Come visto nella notte tra sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2026 si è verificato un terribile incidente stradale all’altezza di Cinisello Balsamo, alle porte di Milano, sulla strada Statale 35.

Stando alle prime ricostruzioni, una donna, alla guida di un’auto, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo mentre percorreva il tratto di Statale tra la A52 e la A4. Il veicolo si sarebbe poi ribaltato. Sul posto sono giunti subito i soccorsi, con l’ambulanza della croce rossa di Monza e Brianza. La donna è stata estratta dalle lamiere per poi essere trasportata in codice rosso al pronto soccorso del San Gerardo. Stando alle prime informazioni era sveglia e vigile. Al momento non è ancora chiara l’esatta dinamica del sinistro, si indaga per capire come mai la donna abbia improvvisamente perso il controllo del veicolo. La dinamica è al vaglio della Polstrada, che ha già effettuato tutti i rilievi nel luogo dove si è verificato l’incidente.