Una serata in famiglia si è trasformata in una tragedia a Roma, dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di mela.

Una serata in famiglia si è trasformata in una tragedia a Roma, dove un bambino di appena un anno e mezzo è morto dopo essere rimasto soffocato da un boccone di mela. Il dramma si è consumato nell’abitazione dei genitori, nella zona di La Storta, nel quadrante nord della Capitale. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo stava mangiando il frutto quando un pezzo gli sarebbe andato di traverso, provocando l’ostruzione delle vie respiratorie.

I familiari hanno immediatamente chiesto aiuto chiamando il numero unico per le emergenze. Il bambino è stato trasportato d’urgenza in ambulanza al Policlinico Agostino Gemelli, ma è morto poco prima di raggiungere l’ospedale.

Bambino soffocato da un pezzo di mela: i soccorsi e la corsa in ospedale

La richiesta di intervento è partita non appena i genitori si sono accorti che il bambino aveva difficoltà a respirare.

I soccorritori sono intervenuti rapidamente e hanno tentato di prestargli le prime cure durante il trasporto verso il Policlinico Gemelli.

Nonostante gli sforzi del personale sanitario e i tentativi di rianimazione, le condizioni del piccolo non hanno lasciato possibilità di salvarlo. Il decesso è avvenuto prima dell’arrivo in ospedale.

Sulla tragedia sono in corso gli accertamenti dei carabinieri, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto nell’abitazione della famiglia.

Il cordoglio della comunità di Vitorchiano

La notizia ha profondamente colpito anche Vitorchiano, in provincia di Viterbo, paese d’origine del padre del bambino. La comunità si è stretta attorno ai genitori, travolti da un dolore improvviso.

Il sindaco Ruggero Grassotti ha espresso la vicinanza dell’intera cittadina alla famiglia, parlando di “un dolore profondo che ha colpito tutta la comunità“.

Una tragedia che ha lasciato sgomenti i familiari e quanti conoscevano la coppia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.