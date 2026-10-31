A Nettuno (Roma), un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato da uno dei quattro ladri che avrebbe tentato il furto nella sua abitazione. Ecco tutti i dettagli.

Insegue i ladri entrati in casa: accoltellato un ragazzo di 28 anni

Nella notte a Nettuno (Roma), in zona borgo medievale, alcuni ladri avrebbero tentato di compiere un furto.

Stando a quanto ricostruito sino a questo momento dalle forze dell’ordine, un ragazzo di 28 anni, che gestisce con la famiglia un’attività di ristorazione nel cuore del borgo, era a casa sua a Piazza Colonna quando, intorno alle ore 04:00 del mattino, avrebbe sentito rumori di persone che avevano scavalcato il muretto di recinzione dell’abitazione nel probabile tentativo di mettere a segno un furto.

I ladri, accorgendosi di essere stati scoperti, sarebbero fuggiti, col 28enne che li avrebbe inseguiti e raggiunti. Nel tentativo però di fermare uno di loro, il 28enne sarebbe stato colpito da una coltellata all’addome. I ladri sono a quel punto scappati, col padre del ragazzo che che lo ha subito accompagnato al Pronto Soccorso dove è stato operato.

Secondo quanto si apprende, l’intervento sarebbe andato bene e ora il 28enne si troverebbe ricoverato in terapia intensiva.

Insegue i ladri e viene accoltellato: indagini in corso

Come appena visto, nella notte un ragazzo di 28 anni è stato accoltellato a Nettuno. Stando quanto ricostruito sino a ora, il giovane avrebbe inseguito i ladri che avrebbero tentato un colpo della sua abitazione, per poi essere accoltellato da uno di loro. I carabinieri della Stazione di Nettuno hanno già avviato le indagini, al fine di capire esattamente che cosa sia successo. Grazie alle telecamere di sorveglianza di Piazza Colonna e alle riprese effettuate dal 28enne col cellulare, , i quattro aggressori sarebbero stati già identificati. Sarebbero italiani, di Anzio, tutti giovanissimi e frequentatori dei locali della movida di Nettuno.