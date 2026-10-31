Momenti di alta tensione hanno tenuto con il fiato sorpreso i cittadini di Bergamo perché si è verificato un inseguimento da film che ha messo in grave pericolo l’incolumità di persone che non avevano nulla a che fare con l’accaduto ma che stavano passeggiando per le vie cittadine. Scopriamo quindi cosa è accaduto in quei minuti decisivi.

Inseguimento in centro a Bergamo, trovano droga e contanti

L’inseguimento ha spinto i malviventi a continuare la fuga e a spingere gli agenti di polizia a sfruttare appieno le loro capacità di guida, gli agenti specializzati presenti ai posti di blocco sono addestrati per situazioni di questo tipo, anche se naturalmente non accadono per fortuna molto di frequente.

Mentre sfrecciavano per le vie cittadine, non rispettando alcun limite di velocità e nemmeno i semafori nel tentativo di seminare la volante sono finiti in una via senza uscita, Via San Francesco d’Assisi e sono stati raggiunti dagli agenti.

Durante il controllo sono stati rinvenuti 10,5 grammi di cocaina e 6 grammi di oppiacei sintetici, suddivisi in singole dosi, oltre a 440 euro in contanti.

Inseguimento in centro a Bergamo, non rispettano l’alt di Polizia

I poliziotti hanno visto un’auto arrivare a forte velocità ed hanno intimato l’Alt affinché potessero svolgere tutti i controlli del caso.

Appena vista la paletta i due soggetti a bordo del mezzo, due uomini di 41 e 44 anni hanno proseguito continuando a spingere sull’acceleratore.

In quel momento quindi i poliziotti hanno sfruttato le loro abilità al volante per lanciarsi in un inseguimento a folle velocità per le vie del centro, riuscendo a pedinare l’auto dei malviventi.

Come spesso accade l’agitazione manda in crisi chi sta dirigendo l’inseguimento che prende la prima strada che vede, per sfortuna dei criminali in questo caso, come riporta BergamoNews si trattava di una via a fondo chiuso che ha quindi fatto terminare anzitempo l’inseguimento.