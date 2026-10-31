Una donna colpisce un bambino a bordo di un bus davanti agli occhi attoniti della madre e degli altri occupanti, la donna ha chiesto aiuto per la passeggera che frequentava la medesima tratta da un anno.

Scene incredibili si verificano quotidianamente nei luoghi più disparati anche in quelli più insospettabili e frequentati da tanto tempo come può essere un bus di linea che si prende per andare a lavorare o a studiare o più semplicemente per accompagnare il proprio figlio all’asilo nido come ogni altro giorno.

Bimbo colpito sul bus, parla la mamma: “voglio che qualcuno aiuti la signora”

L’episodio si è verificato ieri mattina a bordo del bus della linea C ad Arezzo. La donna è salita alla propria fermata come sempre, mentre stava sistemando il passeggino la reazione brusca ed improvvisa della signora, nota passeggera della medesima tratta, non una sconosciuta.

La madre del bambino ha rivolto un appello a chi si occupa di curare le persone che mostrano squilibri poiché il suo obiettivo non è quello di condannare nè la signora, nè tantomeno il gesto ma al contrario poter offrire un sostegno affinché la situazione non vada a peggiorare.

“Non ho niente da dire in merito alla situazione, potrei trovarmici anche io con il mio bambino. Chiedo solo che ci si possa prendere cura di lei prima che sia troppo tardi” – queste le parole della donna in merito alla passeggera. Un invito a sostenerla per le sue difficoltà.

Bambino colpito da passaggera sul bus, passeggeri attoniti

Un bambino di soli 3 anni, salito sul bus assieme alla madre per andare all’asilo nido, improvvisamente è stato colpito a schiaffi da parte di una passeggera a bordo.

Non è chiaro il motivo del gesto, come riporta La Nazione la donna autrice del pestaggio era conosciuta dalla mamma del piccolo, frequentava la tratta da circa un anno e non aveva mai dato segni di squilibrio.

La madre ha voluto ringraziare pubblicamente un giovane e gli altri passeggeri che hanno fermato la passeggera prima che la situazione degenerasse. Resta da capire cosa sia scattato nella mente della donna per compiere un gesto simile.