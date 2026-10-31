Una notte fatale sulle strade italiane ancora macchiate da incidenti stradali che non accennano a fermarsi, un’altra volta a farne le spese due persone comuni che rientravano da una serata fuori e tra di loro un minorenne che ha avuto la peggio. Purtroppo casi di questo tipo sono sempre più frequenti e si fa poco per evitarli.

Imperia, auto nel burrone il guidatore sbalzato fuori

La dinamica dell’incidente verificatosi in località Molini di Triora è ancora al vaglio degli inquirenti che devono approfondire la causa, anche se stando a quanto si è verificat o è molto probabile che una concausa l’abbia avuta l’alta velocità.

Questa ipotesi è presente perché l’auto avrebbe perso il controllo prima di cadere nel burrone e la perdita di controllo di un veicolo è decisamente più frequente quando il ritmo si fa più sostenuto rispetto a quando si rispetta la velocità imposta dal tratto stradale.

Chi guidava il mezzo è stato sbalzato fuori dal veicolo una volta lasciata la sede stradale, per far si che i pre-tensionatori delle cinture di sicurezza venissero vanificati la forza del salto è stata devastante.

Imperia, morto il 16enne a bordo dell’auto caduta dal burrone

Non solo il guidatore, padre del giovane, che è sopravvissuto miracolosamente riportando ferite gravi ma bisogna segnalare anche la presenza del figlio minorenne in auto, di soli 16 anni.

Il padre come anticipato è stato sbalzato fuori dal veicolo mentre per lui, come riporta Leggo.it non c’è stato nulla da fare. Non riuscendo ad uscire dal mezzo ne è rimasto incastrato ed è sprofondato nel burrone assieme all’auto.

Esito nefasto dato che, come prevedibile, non è stato possibile salvargli la vita. Perdere la vita in un incidente stradale è sempre straziante per chi resta, a maggior ragione quando la vita spezzata è così giovane e con un futuro tutto da costruire, la comunità si stringe attorno alla moglie ai familiari del ragazzo, in attesa che possano arrivare dall’ospedale buone notizie rispetto alle condizioni dell’uomo al volante.