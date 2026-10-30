Tragedia in Italia, trovati morti in casa per il monossido: gravissima la neonata

Tragedia in provincia di Parma, dove una giovane coppia è stata trovata morta in casa a causa di una intossicazione da monossido di carbonio. Nell’abitazione anche i due figli, salvo il maggiore, gravissima una neonata.

Dramma in Italia, coppia morta intossicata dal monossido: neonata in gravissime condizioni

Ancora altri morti legati al monossido di carbonio.

Un uomo e una donna, 35 e 32 anni, marito e moglie di origine africana, sono infatti stati trovati morti all’interno della loro abitazione a Bocca d’Enza, in provincia di Parma. La causa dei due decessi sarebbe appunto riconducibile a una fuga di monossido di carbonio. All’interno dell’abitazione anche i due figli della coppia: il maggiore, di anni 6, è uscito autonomamente dalla casa, mentre la più piccola, una bimba di appena 7 mesi, è rimasta gravemente intossicata.

La neonata è stata soccorsa dal personale del 118 e trasferita in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Parma, dove è stata ricoverata. Per i genitori, invece, non c’è stato nulla da fare, con i sanitari che non hanno potuto soltanto constatarne il decesso. Sul luogo della tragedia anche i Carabinieri che hanno effettuato tutti i rilievi del caso al fine di stabilire esattamente che cosa sia successo, che cosa abbia provocato la fuga di monossido di carbonio.

Parma, coppia muore intossicata da monossido: le possibili cause

Come abbiamo appena visto, si è consumata una tragedia nel Parmense, dove una coppia di origine africana è stata trovata morta in casa, probabilmente il decesso è stato causata da una intossicazione da monossido di carbonio. In salvo il figlio di 6 anni, gravissimi invece la neonata di 7 messi. Sul luogo della tragedia sono giunti anche i Carabinieri al fine di far partire le indagini e capire esattamente che cosa sia successo, fra le prime ipotesi al vaglio c’è quella di un malfunzionamento della stufa presente in casa. Non sarebbero emerse situazioni di degrado all’interno dell’abitazione.