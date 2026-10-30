Un ragazzo di 22 anni è morto nel pomeriggio di giovedì 29 ottobre 2026 all’interno del poligono di tiro a segno di Mompiano, a Brescia. Il dramma si è consumato nella struttura di via della Garzetta, dove sono intervenuti i soccorritori e i carabinieri. Le circostanze del decesso sono state oggetto di accertamenti da parte dei militari, chiamati a ricostruire quanto accaduto.

Brescia, tragedia al poligono di Mompiano: morto un ragazzo di 22 anni

La richiesta di soccorso è scattata intorno alle 16:30. Sul posto sono arrivati un equipaggio in ambulanza e un’automedica, ma per il giovane non è stato possibile fare nulla. L’impianto si trova nel quartiere di Mompiano, di fronte a una delle sedi bresciane dell’Università Cattolica del Sacro Cuore.

Secondo le prime ricostruzioni riportate dalla stampa locale, il ragazzo si sarebbe iscritto al poligono poco prima della tragedia e avrebbe preso a noleggio un’arma per svolgere un’esercitazione.

Le indagini dei carabinieri e le ipotesi sulla morte del giovane al poligono

I militari dell’Arma hanno avviato le verifiche per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

In un primo momento, le piste prese in considerazione erano due: un possibile incidente durante l’utilizzo dell’arma oppure un gesto volontario. Secondo gli aggiornamenti successivi, come riportato da Il Giornale di Brescia, gli accertamenti avrebbero portato a escludere la ricostruzione accidentale, orientando le indagini verso l’ipotesi di un gesto estremo. Non sono stati invece resi noti ulteriori particolari sull’identità del ragazzo né sulle eventuali motivazioni alla base della tragedia.