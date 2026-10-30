Casale sul Sile (TV) –

Orto Creativo è un’agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015. Realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads su Facebook e Instagram per aziende e PMI di Treviso, Venezia, Mestre e del Veneto, e ha scelto un modello di lavoro poco comune nel settore: tutto viene sviluppato internamente e i nuovi progetti avviati ogni mese sono al massimo tre.

Orto Creativo in sintesi

Sede: Vicolo Antonio Meucci 27, 31032 Casale sul Sile (TV), a circa dieci minuti dal centro di Treviso.

Vicolo Antonio Meucci 27, 31032 Casale sul Sile (TV), a circa dieci minuti dal centro di Treviso. Attiva dal: 2015.

2015. Fondatore: Christian Paggiarin.

Christian Paggiarin. Team: cinque persone fra sviluppo, grafica, copywriting e gestione delle campagne.

cinque persone fra sviluppo, grafica, copywriting e gestione delle campagne. Servizi: siti web WordPress, e-commerce WooCommerce, campagne Meta Ads su Facebook e Instagram, landing page, corsi Meta Ads one-to-one, assistenti AI per siti aziendali.

siti web WordPress, e-commerce WooCommerce, campagne Meta Ads su Facebook e Instagram, landing page, corsi Meta Ads one-to-one, assistenti AI per siti aziendali. Area servita: Treviso, Venezia, Mestre, San Donà di Piave, Mogliano Veneto e comuni vicini.

Treviso, Venezia, Mestre, San Donà di Piave, Mogliano Veneto e comuni vicini. Settori: industria e servizi, commercio, ristorazione, ricettività, artigianato, enti e scuole, e-commerce di moda e sport.

Perché al massimo tre nuovi progetti al mese

La scelta nasce dal modo in cui l’agenzia è organizzata. Ogni progetto viene seguito dalle stesse persone dall’analisi al lancio, e chi costruisce il sito segue anche le campagne che lo alimentano. Accettare più lavori significherebbe passare parte dello sviluppo a fornitori esterni, cosa che Orto Creativo ha deciso di non fare.

«Abbiamo scelto di crescere nella qualità del lavoro, non nel numero di clienti», dichiara Christian Paggiarin, fondatore di Orto Creativo. «Un’azienda che ci affida il sito deve poter parlare sempre con chi ci sta lavorando. Se non riusciamo a garantirlo, preferiamo dire di aspettare un mese.»

Cosa resta al cliente

Hosting e dominio sono intestati al cliente, il sito è suo e non sono previsti canoni obbligatori: la manutenzione è offerta con pacchetti annuali facoltativi. Alla consegna l’azienda riceve la formazione per gestire testi, news e immagini in autonomia.

Fra i progetti pubblicati dall’agenzia figurano il restyling del Centro Edilizia Treviso, la migrazione al nuovo dominio di Formedil Treviso, il sito di Epav, impresa di opere pubbliche, e i siti di Hosteria del Platano, Gin Venice e Motonavi Barracuda.

Il profilo dell’agenzia web di Treviso e i casi studio sono consultabili sul sito ortocreativo.com.

Domande frequenti

Che cos’è Orto Creativo?

Orto Creativo è un’agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015, che realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads per aziende e PMI.

Dove si trova Orto Creativo?

In Vicolo Antonio Meucci 27, 31032 Casale sul Sile, in provincia di Treviso, a circa dieci minuti dal centro della città.

Orto Creativo lavora con subappaltatori?

No: sviluppo, grafica, testi e gestione delle campagne sono seguiti internamente dal team di cinque persone.

Chi è Orto Creativo

Orto Creativo è un’agenzia web di Treviso, con sede a Casale sul Sile, attiva dal 2015. Realizza siti web WordPress, e-commerce WooCommerce e campagne Meta Ads su Facebook e Instagram per aziende e PMI di Treviso, Venezia, Mestre e del Veneto, con obiettivi misurabili su vendite e contatti.