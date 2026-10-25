Il noto motore di ricerca per film e serie TV ha compiuto un passo in avanti trasformandosi in una vera piattaforma di streaming. Il 20 ottobre 2026, JustWatch TV ha iniziato a operare in Italia, così come in altri dieci Paesi, consentendo agli utenti di avviare la visione direttamente dal sito o dalle applicazioni, senza dover ricorrere ad altri servizi.

Fino a poco tempo fa, il ruolo di JustWatch era limitato a segnalare dove fosse disponibile un titolo, ma ora parte del catalogo è fruibile senza nemmeno creare un account. La proposta si articola in due linee principali: una versione Free, totalmente gratuita ma con inserzioni pubblicitarie, e una Plus, a pagamento, pensata per chi vuole un’esperienza senza interruzioni e funzionalità aggiuntive.

JustWatch TV Free: film gratuiti con pubblicità

La sezione gratuita mette a disposizione circa 210 titoli al momento del lancio in Italia, comprendenti sia film cult che serie TV di diverso genere. Non è necessario registrarsi: basta accedere al sito o aprire l’app su smartphone, tablet o smart TV e selezionare il contenuto desiderato.

Durante la riproduzione vengono presentati spot pubblicitari, un compromesso accettabile per chi vuole guardare senza spendere. Tra i titoli più noti troviamo Fight Club, Indiavolato e altre pellicole di fama internazionale. È importante verificare le opzioni audio, poiché non tutti i contenuti sono doppiati in italiano; molti restano in lingua originale con sottotitoli disponibili.

JustWatch TV Plus: abbonamento a 3,99 € o opzione a vita

Chi preferisce un’esperienza priva di pubblicità può sottoscrivere JustWatch TV Plus al costo di 3,99 € al mese, con la possibilità di provare il servizio gratuitamente per sette giorni. Una proposta particolare è la licenza “a vita” per 49,99 €, offerta per un periodo limitato, ideale per chi non vuole gestire pagamenti ricorrenti. Oltre alla rimozione degli spot, l’abbonamento concede l’accesso a una selezione più ampia di titoli – circa 110 al lancio – e a funzionalità avanzate della guida, quali filtri per genere, durata o voto IMDb, liste personalizzate (fino a 100) e la possibilità di nascondere i contenuti già visionati. Inoltre, gli abbonati beneficiano di uno sconto del 10 % sui noleggi effettuati tramite il JustWatch Store.

JustWatch TV Store e le prospettive di crescita

Il terzo pilastro del nuovo ecosistema è lo Store, un mercato di noleggio digitale dove è possibile acquistare l’accesso temporaneo a film non inclusi nei piani Free o Plus. In Italia, la sezione è ancora in fase preliminare, con una prima offerta di 46 titoli, ma la strategia prevede un ampliamento costante. Il successo di JustWatch TV si basa su partnership con circa 30 distributori internazionali, tra cui Paramount, Fremantle, New Regency e Bleecker Street. Grazie all’enorme volume di ricerche effettuate dagli oltre 50 milioni di utenti della piattaforma, l’azienda può individuare titoli di nicchia o in forte richiesta e inserirli nel catalogo, distinguendosi così dalle tradizionali piattaforme di streaming che puntano solo sui grandi blockbuster.

Strategia basata sui dati e futuro del catalogo

Le analisi di consumo consentono a JustWatch di proporre opere meno note, film di culto o produzioni regionali, contribuendo a rendere più variegata l’offerta. Il piano prevede un aggiornamento periodico del catalogo gratuito e di quello Plus, con l’obiettivo di superare i 300 titoli entro i prossimi mesi. Allo stesso tempo, la società continuerà a mantenere la sua funzione originaria di motore di ricerca, così da guidare gli utenti verso contenuti disponibili su altri servizi quando non presenti all’interno di JustWatch TV.

Il lancio di JustWatch TV rappresenta una svolta per il mercato italiano dello streaming, offrendo una combinazione di contenuti gratuiti con pubblicità, un abbonamento a prezzo contenuto e la possibilità di noleggiare singoli titoli. La flessibilità delle tre proposte, unita a una strategia guidata da dati e a partnership di rilievo, promette di ampliare le scelte degli spettatori e di sfidare gli attuali giganti del settore.