Il Digital Innovation Forum ha riunito a Villa Erba, sul lago di Como, le principali anime dell’ecosistema tecnologico nazionale. In una cornice densa di dibattiti, le parole resilienzaintegrazione e governance sono state indicate come i pilastri su cui costruire una vera sovranità digitale. I protagonisti – rappresentanti di operatori infrastrutturali, amministratori pubblici e esperti legali – hanno evidenziato come queste tre dimensioni si intreccino per proteggere il territorio e i dati dei cittadini.

Resilienza: la sicurezza “by design” delle infrastrutture digitali

Secondo il vertice di una nota tower company presente in 22.000 siti, la resilienza significa garantire continuità di servizio anche in scenari di crisi geopolitica o eventi naturali. L’approccio “by design” prevede che ogni nodo della rete, dal cellulare al data centre, sia dotato di sistemi ridondanti e di capacità di autoprotezione.

In questo senso, la intelligenza artificiale è vista come un supporto operativo, ma senza un’infrastruttura robusta rischia di rimanere un semplice algoritmo senza gambe.

Integrazione normativa: un ponte tra diversi modelli giuridici europei

Il responsabile legale di una realtà di telecomunicazioni ha sottolineato la necessità di un dialogo inter-regolamentare che consenta l’interoperabilità dei criteri di compliance.

L’Europa, pur non sovraccaricando il mercato con nuove norme, richiede ora una integrazione più fluida tra gli assetti nazionali e quelli sovranazionali. Questo implica una collaborazione stretta tra consigli di amministrazione, autorità di vigilanza e organismi di certificazione, affinché le imprese possano operare in maniera responsabile e trasparente.

Governance elastica: dal conflitto ibrido alla protezione dei dati

Il concetto di governance è stato rimodellato alla luce della cosiddetta guerra ibrida in cui le armi digitali entrano in scena accanto a quelle tradizionali. Le aziende, per rispondere a questa nuova minaccia, hanno istituito comitati dedicati alla cybersicurezza dove si incontrano esperti legali e tecnici. Il modello di governance proposto è quello di un dialogo interdipartimentale, capace di adattarsi rapidamente a mutamenti normativi e a nuove vulnerabilità.

Pubblica amministrazione digitale: app IO, AI e cloud strategico

Parallelamente, la PA digitale italiana sta consolidando la sua leadership in Europa. L’app IO conta oltre 13 milioni di utenti e ospita più di 22 milioni di documenti, dal documento d’identità alla tessera sanitaria. Il prossimo passo è trasformare l’interazione con la pubblica amministrazione in azioni semplici, leggibili anche da agentI digitali basati sull’AI. Un recente studio del World Economic Forum colloca l’Italia al terzo posto mondiale per la readiness all’uso dell’AI.

Il tema della sovranità tecnologica è al centro del dibattito: nessun Paese possiede un’autarchia completa in materia di data centre e intelligenza artificiale. La decisione tra public cloud e soluzioni isolate deve essere guidata dal livello di sensibilità dei dati, soprattutto in ambito sanitario. Il Polo Strategico Nazionale rappresenta, in questo contesto, un modello di collaborazione con gli alleati europei volto a mantenere il controllo sui dati dei cittadini senza creare dipendenze irreversibili.

Stampa e replica digitale: i numeri che raccontano una transizione

Un’indagine recente ha mostrato che 30,2 milioni di italiani, pari al 57% della popolazione di riferimento, hanno letto o sfogliato almeno una testata su carta o in formato digitale replica negli ultimi 30 giorni. Il lettorato totale è rimasto stabile, ma la replica digitale ha registrato una crescita dell’11,4% con 9,7 milioni di lettori – un aumento dell’8,8% per i quotidiani. I mensili hanno registrato un incremento del 4,1% grazie anche a una crescita del 14,6% nella loro versione digitale.

Le abitudini di fruizione mostrano che il 61% dei lettori di quotidiani accede al prodotto quattro-sette volte a settimana, mentre i mensili hanno una frequenza media-alta (73,3%). L’acquisto diretto, tramite abbonamento o regali familiari, rimane il canale dominante, con una quota rispettivamente del 59,7% per i quotidiani e del 73% per i mensili. Questi dati evidenziano come la stampa tradizionale stia mantenendo la propria rilevanza, mentre la digital replica si afferma come componente chiave del panorama informativo.