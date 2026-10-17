Si va verso una possibile vertice tra Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e i leader del centrodestra (Tajani, Salvini, Lupi). L'obiettivo è cercare di trovare un'intesa sul testo della prossima legge di Bilancio.

Manovra, si va verso un possibile vertice tra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i leader del centrodestra Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. L’obiettivo è quello di trovare una intesa sul testo della prossima legge di bilancio.

Manovra, possibile vertice tra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti?

Manovra

, nuovo confronto nella Maggioranza? Secondo quanto riporta l’Ansa, si va verso un possibile vertice tra la premier Giorgia Meloni, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e i leader del centrodestra, ovvero il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini e il leader di Noi Moderati Maurizio Lupi.

L’obiettivo principale di questo vertice sarebbe quello di cercare di trovare un’intesa sul testo della prossima legge di Bilancio. Questo confronto punterebbe infatti a cercare di coordinare le posizioni dei partiti della coalizione e anche a trovare una sintesi sulle principali misure da inserire nella legge di Bilancio. Ricordiamo che la manovra definisce le entrate e le spese pubbliche , oltre a stabilire le priorità economiche del governo, con ricadute sulle politiche fiscali e sulle risorse destinate a famiglie, servizi e imprese.

Ma, quando dovrebbe tenersi questo vertice?

Manovra, in arrivo un vertice con Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti: la data scelta

Come appena visto, dovrebbe tenersi un vertice tra Giorgia Meloni, Giancarlo Giorgetti e i leader del centrodestra (Tajani, Salvini, Lupi), al fine di trovare una intesa sul testo della prossima legge di Bilancio. Questo vertice dovrebbe tenersi nella giornata di lunedì prossimo, 19 ottobre 2026. Il documento della Manovra, ricordiamo, andrebbe inviato a Bruxelles entro il 20 ottobre, ma il Cdm per il via libera al testo potrebbe anche slittare di qualche giorno visti i nodi aperti nel confronto con la UE sulle modalità di uso dei fondi per l’energia all’interno del pacchetto di flessibilità per il 2027 e per il 2028.

