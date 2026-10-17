Papa Leone XIV è stato dimesso dal Gemelli: il rientro in Vaticano e il gest...

Papa Leone XIV è stato dimesso dal Gemelli: il rientro in Vaticano e il gest...

Papa Leone XIV è stato dimesso dal Policlinico Gemelli di Roma dove, lo scorso 13 ottobre, è stato operato per un adenocarcinoma polmonare con l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro. Il Pontefice ha già fatto rientro in Vaticano e domani, domenica 18 ottobre, reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio.

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 17 ottobre 2026, Papa Leone XIV è stato dimesso dall’ospedale Gemelli di Roma dopo l’operazione per la rimozione del tumore al polmone. Il Pontefice è già rientrato in Vaticano. Ecco il gesto verso i fedeli.

Papa Leone XIV è stato dimesso dal Gemelli: il rientro in Vaticano

Papa Leone XIV è stato dimesso dal Gemelli. Dopo l’asportazione del tumore al polmone, il Santo Padre è dunque potuto rientrare in Vaticano: “In considerazione degli esami del sangue, del controllo radiologico del torace eseguiti questa mattina e valutato il quadro clinico il Santo Padre è stato giudicato idoneo alla dimissione”. A comunicarlo, questa mattina, il dottor Luigi Carbone, direttore della Direzione di Sanità ed Igiene del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, e il professor Stefano Margaritora, a capo dell’équipe medica di chirurgia toracica che ha operato il Papa nel pomeriggio del 13 ottobre scorso, per un adenocarcinoma polmonare con l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro.

Papa Leone XIV ha lasciato l’ospedale percorrendo a piedi, e senza alcun aiuto, il tragitto dall’interno del Policlinico sino all’auto che lo ha riportato in Vaticano. Inoltre il Santo padre ha anche salutato la folla e stretto le mani a diversi fedeli. Domani reciterà la preghiera dell’Angelus.

Papa Leone XIV dimesso dal Gemelli: il primo gesto all’uscita dall’ospedale

Come appena visto arrivano buone notizie per quanto riguarda Papa Leone XIV, che è già rientrato in Vaticano dopo essere stato dimesso dal Policlinico Gemelli. Si dovrà attendere anche qualche giorno per sapere quale sarà il percorso terapeutico che Prevost dovrà seguire, a seconda dei risultati dei vari esami a cui è stato sottoposto dopo l’asportazione del tumore. Il fatto che è già stato dimesso è senza dubbio un buon segno. Come detto Papa Leone XIV ha percorso a piedi e senza aiuti il tragitto dall’interno dell’ospedale sino all’auto che lo ha ricondotto in Vaticano.