Il Forum AI.DEA di Varignana, organizzato da Confindustria e Nomisma si svolge venerdì 16 e sabato 17 ottobre nel suggestivo Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna. L’evento, patrocinato dalla Regione Emilia-Romagna, è concepito come una piattaforma di dibattito dove le istituzioni, le grandi imprese e gli esperti di tecnologia possano confrontarsi sul ruolo dell’intelligenza artificiale nella trasformazione del tessuto produttivo nazionale.

Il vertice parte dalla visione espressa dalla Presidente del Consiglio, giorgia meloni, nel suo videomessaggio al Forum. Meloni ha sottolineato la necessità di un’IA “che nasca dalla manifattura e lavori con le persone, non al loro posto”, ponendo l’accento sulla tutela della dignità e della professionalità dei lavoratori. Il discorso richiama il pensiero di Papa Leone, affermando che, in un’epoca dominata da robotica e algoritmi, il mercato non può essere l’unica guida: la politica ha il compito di proteggere il bene comune.

Un incontro tra istituzioni, industria e ricerca

Il programma prevede la partecipazione di figure di spicco: Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea; il cardinale Matteo Zuppi; Ferruccio Resta, presidente della Fondazione Politecnico di Milano; Remo Taricani, deputy head of Italy di UniCredit; Alberto Tavani, transformation & operating officer di Cassa Depositi e Prestiti; e Laura Aria, vicepresidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale, e il presidente di Cineca, Francesco Ubertini, sono anch’essi presenti, così come Paolo De Castro e Andrea Bontempi di Nomisma.

L’intervento di Meloni, affiancato a quello di questi protagonisti, costituisce il cuore politico dell’evento, mentre la presenza di rappresentanti di grandi realtà industriali garantisce una prospettiva pratica e operativa. Gli organismi finanziari UniCredit e KPMG, sponsor principali, offrono supporto sia economico che metodologico, consolidando il legame tra capitale, ricerca e sviluppo.

Le esperienze di imprese italiane all’avanguardia

Una parte fondamentale del forum è costituita dalle case history di aziende leader: ENI, Barilla, il Gruppo Dallara, il Gruppo Marchesini, Dompé Farmaceutici, CIRFOOD e IFAB. Attraverso presentazioni dettagliate, queste realtà mostrano come la gestione strategica dei dati e l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi produttivi possano diventare veri motori di competitività e crescita sostenibile.

ENI, Barilla e Dallara: modelli di successo

ENI illustra l’uso di algoritmi predittivi per ottimizzare la logistica del petrolio, riducendo costi e impatto ambientale. Barilla, dal canto suo, sfrutta l’AI per personalizzare le ricette in base alle preferenze regionali, potenziando la risposta al mercato. Il Gruppo Dallara, simbolo della Motor Valley, impiega il machine learning per accelerare la fase di prototipazione e migliorare le performance aerodinamiche delle vetture, dimostrando come l’innovazione digitale possa rafforzare la tradizione meccanica italiana.

Marchesini, Dompé, CIRFOOD e IFAB: la diversità dei settori

Il Gruppo Marchesini utilizza robot collaborativi guidati da AI per aumentare la precisione nella produzione di componenti di precisione. Dompé Farmaceutici, attraverso piattaforme di analisi dei dati clinici, accelera la scoperta di nuovi farmaci, evidenziando il ruolo dell’AI nella salute. CIRFOOD e IFAB, attivi nei settori agroalimentare e agro-industriale, mostrano come l’analisi predittiva dei dati climatici e di mercato possa migliorare la gestione delle filiere, riducendo gli sprechi e aumentando la sostenibilità.

Il quadro nazionale: lo studio Nomisma-UniCredit sulle PMI

Parallelamente alle testimonianze aziendali, Nomisma presenta una ricerca inedita, commissionata da UniCredit, che mappa lo stato di adozione dell’intelligenza artificiale nelle piccole e medie imprese italiane. Lo studio si concentra su tre filiere chiave: Motor ValleyMachinery e Agrifood. I risultati indicano che, mentre le grandi aziende hanno già intrapreso progetti di AI su larga scala, le PMI mostrano ancora un “digital gap” che rischia di tradursi in svantaggi competitivi a medio termine.

Le tre filiere al centro dell’indagine

Nel settore Motor Valley, le PMI stanno iniziando a sperimentare sistemi di manutenzione predittiva, ma la mancanza di competenze interne limita l’adozione su vasta scala. Nella filiera Machinery, l’AI è impiegata per ottimizzare i processi di assemblaggio, ma il costo delle soluzioni tecnologiche rappresenta ancora una barriera. Per l’Agrifood, l’analisi dei dati di produzione e di mercato sta favorendo pratiche più sostenibili, sebbene la diffusione di piattaforme di data sharing resti limitata. Nomisma propone, insieme a UniCredit, un percorso di “knowledge sharing” e modelli replicabili per superare queste difficoltà.

Il Forum AI.DEA si chiude con la consapevolezza che l’intelligenza artificiale non è più una promessa futuristica, ma una leva concreta per la crescita del sistema produttivo italiano. La sinergia tra governo, industria, ricerca e finanza, testimoniata dal ricco panel di intervenuti, punta a costruire una “via italiana all’AI” capace di valorizzare il capitale umano, preservare la dignità del lavoro e garantire che i benefici dell’innovazione siano condivisi su tutto il territorio nazionale.