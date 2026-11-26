Il format di cucina più amato della rete torna in versione VIP dopo un decennio. Brenda Lodigiani conduce, mentre Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari valuteranno le creazioni di celebrità come Giulia Salemi, Enzo Miccio e Francesco Paolantoni.

Il tendone di Bake Off Italia non resterà chiuso dopo la finale dell’11 dicembre. Da venerdì 18 dicembre 2026, a distanza di dieci anni dall’ultima volta, tornerà in onda la Celebrity Edition, ribattezzata ufficialmente “Bake Off Italia – Celebrity Edition”. Si tratta di uno speciale benefico che vedrà sfidarsi ai fornelli coppie di personaggi famosi, alla ricerca della migliore abilità nella preparazione di dolci e torte.

La conduzione e il panel dei giudici

Al timone del programma ritroveremo Brenda Lodigiani, chiamata ad accompagnare i concorrenti vip attraverso le prove di impasti, creme e corse contro il tempo. Il verdetto sulle loro creazioni sarà affidato a un quartetto di esperti d’eccezione: Ernst Knam, Damiano Carrara, Tommaso Foglia e Iginio Massari. La struttura prevede due sole puntate, trasmesse rispettivamente il 18 e il 25 dicembre, giorno di Natale, per eleggere la coppia vincitrice.

Le otto coppie in gara e il legame con Warner Bros Discovery

Il cast ufficiale, anticipato durante l’estate, è composto da otto duo. Molti dei partecipanti sono volti noti all’interno della famiglia Warner Bros Discovery. Tra questi figurano Corrado Sassu e Blasco Pulieri, agenti immobiliari di “Casa A Prima Vista”, oltre a Valeria Graci e Barbara Foria, legate ai canali Food Network e NOVE.

Giulia Salemi, reduce da “The Cage”, gareggerà insieme alla madre Fariba Tehrani, già vista al suo fianco in “Pechino Express”. Enzo Miccio, pronto per la nuova stagione di “Ma Come Ti Vesti!?”, formerà una coppia con Paolo Eleuteri.

Completano la lista Federico Basso con Sonia Cepollina, Francesco Paolantoni con Arduino Speranza (una scelta che ha sorpreso i fan, dato che non farà squadra con Biagio Izzo), la deejay Paoletta con la creator Elisa Maino, e infine Raimondo Todaro con Giovanni Tesse, quest’ultimo reduce dalla passata edizione del Grande Fratello Vip.

Un precedente storico fatto di vittorie celebrity

Questa terza edizione si inserisce in una storia iniziata anni fa. La prima stagione fu vinta dal duo pugliese composto da Antonino Spadaccino ed Emma Marrone. Nella seconda edizione si registrarono invece due trionfi: quello di Tosca D’Aquino insieme a Francesca Piccolo e quello di Jake La Furia con Laura De Luca. Ora lo sguardo è rivolto alle nuove coppie, pronte a contendersi il titolo in una sfida che promette emozione e solidarietà.

Per gli appassionati del genere, le date da segnare in agenda sono il 18 e il 25 dicembre. La messa in onda su Real Time offrirà l’opportunità di seguire in diretta televisiva le evoluzioni culinarie delle star, confermando la popolarità del format che continua a rinnovarsi mantenendo intatta la sua formula competitiva.