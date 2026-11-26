COP, Corvaro: non è stato un fallimento

COP, Corvaro: non è stato un fallimento

Roma, 26 nov. (askanews) – “Si parla dell’ultima COP come di un fallimento. Io non lo credo, ha ribadito infatti in maniera diversa quanto sia importante investire nella transizione”. C’è invece la possibilità di “iniziare un percorso aperto soprattutto al settore privato”Così Francesco Corvaro (Inviato speciale del Governo italiano per il cambiamento climatico) in occasione del convegno “Rinnovabili, innovazione e semplificazioni.

Attuare la Costituzione e contrastare l’emergenza climatica” promosso da Fondazione UniVerde, Rete Nazionale N.AI e Noto Sondaggi, con il sostegno di Renexia, main partner, ed event partner Almaviva Group.