Verona, 26 nov. (askanews) – “Le multiutility sono un elemento essenziale di una città. Offrono servizi pubblici essenziali: la distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica e del gas, il teleriscaldamento, la termovalorizzazione e la raccolta dei rifiuti. Si tratta di elementi essenziali per il benessere e la vita dei cittadini. Noi investiamo nei territori e assumiamo nei territori.

Siamo realtà strategiche di questo Paese. Pesiamo per oltre il 10% del Pil. Siamo forse un po’ dimenticati perché strilliamo poco e lavoriamo molto Ma oggi siamo tra le realtà industriali ed economiche più importanti di questo Paese e delle sue città, e sentiamo la responsabilità di tutto questo. Ogni giorno le nostre multiutility lavorano sui territori, investono circa 10 miliardi di euro all’anno sui territori e impiegano 200mila persone”.

Lo ha detto Luca del Fabbro, presidente esecutivo di Iren e presidente di Utilitalia, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.”Lo facciamo nei momenti più facili e in quelli più difficili. Pensiamo alle alluvioni, ai blackout quando ci sono le ondate di calore. Il rapporto tra città e multiutility, così come quello tra sindaci e multiutility, è essenziale.

Cerchiamo di costruirlo cercando di capire anche le emergenze, a volte sociali – ha sottolineato ancora il manager -. Ci sono territori che hanno più bisogno di alcuni servizi, di una raccolta dei rifiuti diversa. Le multiutility offrono molto spesso anche questa flessibilità nella gestione dei servizi, perché ogni territorio ha le proprie peculiarità e caratteristiche. Il valore delle multiutility non sta soltanto in quello che investe nei territori e impiega persone, ma anche nella capacità di customizzare le proposte e le offerte in base alle esigenze dei territori”.