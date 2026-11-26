Verona, 26 nov. (askanews) – “Ha avuto una bella eco anche l’incontro che abbiamo avuto proprio l’altro giorno, nell’ambito della Conferenza Stato-Città, con il presidente Manfredi, con il sottoscritto e tanti colleghi, con il ministro Giorgetti e naturalmente con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ancora una volta ha dimostrato grande attenzione nei nostri confronti e ha riconosciuto il nostro ruolo.

Abbiamo già avuto risposte importanti e significative nella manovra approvata dal Consiglio dei ministri. Siamo certi che nelle prossime ore verranno ulteriormente accolte le richieste formulate dal presidente Manfredi e che, nel corso del dibattito parlamentare delle prossime settimane, saranno recepite attraverso ulteriori emendamenti anche le altre richieste”. Lo ha detto Roberto Pella, vicepresidente e membro del Consiglio nazionale dell’ANCI, intervistato da askanews a Verona alla 43esima Assemblea nazionale dell’Anci.”Io credo che, come dice il presidente Mattarella, quando si indossa la fascia tricolore si rappresentano innanzitutto i cittadini.

Avere un rapporto importante con i colleghi, con le Regioni e ovviamente con il Governo diventa essenziale, perché al cittadino quello che conta è la filiera, indipendentemente da quella che è la rappresentanza politica – ha sottolineato ancora il vicepresidente Anci -. Con questo auspicio e con il metodo che abbiamo come Anci, quello del dialogo e della costruzione, sono veramente molto fiducioso che per i piccoli Comuni e per tutti i Comuni italiani possa partire una stagione importante di concretezza, di aiuto e di sostegno ai cittadini italiani”.