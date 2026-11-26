Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, 26 novembre, lungo la superstrada Ferentino-Sora, dove un grave incidente ha provocato pesanti disagi alla circolazione. Numerose automobili sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena nei pressi di Alatri: diversi i feriti e immediato l’intervento dei soccorritori. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro.

Soccorsi sul posto e traffico paralizzato: chiuso il tratto interessato

L’allarme ha fatto scattare un’imponente macchina dei soccorsi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Alatri, diverse ambulanze dell’Ares 118, i Vigili del Fuoco e gli agenti della Polizia Stradale, impegnati nell’assistenza alle persone coinvolte, nella messa in sicurezza dei veicoli e nei rilievi necessari a ricostruire l’esatta dinamica.

Pesantissime le conseguenze sulla circolazione: la carreggiata in direzione Sora è stata chiusa al traffico, provocando lunghe code e lasciando numerosi automobilisti bloccati. Tra le possibili concause del maxi tamponamento ci sarebbero le abbondanti precipitazioni che negli ultimi giorni hanno interessato la Ciociaria, rendendo particolarmente insidioso il fondo stradale. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi che dovrà essere verificata dagli accertamenti delle forze dell’ordine.

Maxi tamponamento sulla superstrada Ferentino-Sora, coinvolte 15 auto: quattro feriti

Lungo la superstrada Ferentino-Sora, un violento tamponamento a catena ha coinvolto circa 15 veicoli nel territorio di Alatri, in direzione Sora. L’incidente si è verificato tra le 12:30 e le 12:45, all’altezza dell’ex Park Club, nei pressi della galleria artificiale e del sottopassaggio, poco prima della rampa di uscita del Giglio di Veroli.

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Frosinone News, tutto sarebbe cominciato con un impatto tra due automobili, dal quale si sarebbe poi innescata una lunga sequenza di collisioni. Le vetture, impegnate a rallentare, avrebbero perso aderenza a causa dell’asfalto bagnato, finendo per scontrarsi con i mezzi che le precedevano. Il bilancio provvisorio parla di quattro feriti, soccorsi in codice giallo e accompagnati al Pronto soccorso di Frosinone. Le loro condizioni sono attualmente al vaglio dei sanitari.

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