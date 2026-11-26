Il corpo senza vita di una persona, ancora non identificata, è stato trovato nella serata di ieri all’interno dell’ex Città del Rugby, nel quartiere Spinaceto, a Roma. Il cadavere era nascosto sotto cumuli di immondizia, all’interno della struttura abbandonata da anni e ormai in condizioni di forte degrado. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e risalire all’identità della vittima.

Il ritrovamento nell’edificio abbandonato di via Padre Romualdo Formato

La scoperta è avvenuta all’interno dell’ex impianto sportivo di via Padre Romualdo Formato, nel quartiere Spinaceto. Si tratta di una struttura nata per ospitare la Città del Rugby, ma che non è mai entrata effettivamente in funzione. L’edificio è rimasto inutilizzato per anni, trasformandosi progressivamente in un luogo abbandonato e caratterizzato da condizioni di forte degrado.

Proprio all’interno della struttura, tra rifiuti e cumuli di immondizia, è stato individuato il corpo di una persona. Al momento non è ancora stato possibile stabilire chi sia la vittima e da quanto tempo si trovasse nell’edificio. Anche le circostanze del decesso restano da chiarire.

La zona e l’impianto sportivo erano già stati interessati da interventi di sgombero.

In passato, infatti, nell’area si erano formati accampamenti di migranti e di persone con problemi di tossicodipendenza, che erano stati successivamente rimossi.

Le indagini della polizia per identificare la vittima

Dopo la segnalazione del ritrovamento sono intervenuti gli agenti del commissariato di Spinaceto, che hanno avviato le indagini per fare luce sulla vicenda. Sul posto è arrivata anche la polizia scientifica, incaricata di effettuare tutti i rilievi necessari all’interno dell’edificio.

Gli accertamenti dovranno innanzitutto permettere di identificare la persona trovata senza vita. Un passaggio fondamentale sarà anche stabilire le cause della morte e ricostruire le ultime ore della vittima, per capire in quali circostanze sia avvenuto il decesso.

Al momento non sono state rese note ulteriori informazioni sull’identità della persona né su eventuali segni che possano aiutare a chiarire quanto accaduto. Gli investigatori stanno raccogliendo gli elementi utili e proseguono il lavoro sul luogo del ritrovamento. Saranno i risultati dei rilievi e dei successivi accertamenti a fornire indicazioni più precise su una vicenda ancora tutta da chiarire.