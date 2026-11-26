“Fra qualche minuto non ci sarò più e quindi capite bene che un ‘condannato a morte’ non può mentire“. Si apre con queste parole il documento che l’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro ha definito il suo “testamento morale”. Si tratta di otto pagine scritte a mano, datate 20 novembre e inserite in una busta chiusa insieme all’hard disk cercato dalla Procura di Caltanissetta.

Il messaggio era indirizzato “a chi di competenza, con l’auspicio che abbia l’onestà di renderla pubblica“, come riferisce il Corriere della Sera, che ha pubblicato il contenuto della lettera.

Nel testo De Gennaro ripercorre la propria carriera, difende il modo in cui ha svolto i suoi incarichi e spiega perché abbia deciso di conservare per tanti anni una grande quantità di documenti.

Non mancano le scuse per gli errori che ritiene di aver commesso e un riferimento alle persone che, involontariamente, sarebbero state coinvolte nelle vicende che oggi stanno affrontando.

La lettera di De Gennaro: “Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà”

Nelle otto pagine scritte a mano, l’ex capo della Polizia affida alla lettera una sorta di bilancio della propria vita professionale.

Il messaggio principale è una difesa del suo operato e della fedeltà agli impegni assunti durante il servizio.

“Voglio dire a tutti che non ho mai tradito il mio giuramento di fedeltà alla Patria. Ho servito il mio Paese con onestà e lealtà. Ho obbedito sempre agli ordini che mi sono stati impartiti ed ho assolto ai compiti che mi sono stati affidati, anche contro la mia volontà, con impegno“, scrive De Gennaro.

L’ex dirigente ammette però di aver potuto commettere degli errori nel corso della sua carriera. “Molto probabilmente ho commesso degli errori, ma sempre e soltanto per assolvere ai miei doveri. Per gli errori commessi posso soltanto chiedere scusa, ma non posso cancellarli“, aggiunge.

Nella lettera trova spazio anche una risposta a chi lo ha descritto come un uomo di potere, interessato a mantenere incarichi e posizioni di prestigio. De Gennaro chiama in causa, come possibili testimoni del suo comportamento, diversi ex presidenti del Consiglio e figure istituzionali: Enrico Letta, Giuseppe Conte, Romano Prodi, Giuliano Amato e Gianni Letta.

“Sfido chiunque a poter affermare che ho chiesto qualcosa per me. In compenso mi sono occupato di tutti quelli che avevano bisogno del mio aiuto“, afferma. Un passaggio è dedicato anche alle persone che, senza volerlo, avrebbe coinvolto nei problemi che stanno affrontando: “Posso ora soltanto chiedere scusa e invocare il perdono“.

L’hard disk e i documenti conservati per quarant’anni

Una parte importante del testamento morale riguarda l’hard disk che la Procura di Caltanissetta stava cercando. De Gennaro spiega le ragioni per cui non lo avrebbe consegnato prima, definendolo “l’oggetto dei desideri“. Secondo quanto sostiene nella lettera, al suo interno non ci sarebbero misteri o segreti, ma soltanto materiale raccolto nel corso della sua vita professionale.

“Non contiene misteri, né segreti“, scrive, spiegando che il dispositivo conserva “solo i riscontri di circa 40 anni di quella che è stata parte della mia vita, fatta di sofferenze e amarezze“. L’ex capo della Polizia aggiunge di aver cercato di evitare che il materiale finisse nelle mani di persone che, a suo giudizio, non sarebbero state in grado di valutarne correttamente il contenuto.

De Gennaro chiarisce anche perché abbia voluto conservare quella grande quantità di vecchi documenti. Il suo intento, sostiene, era quello di tramandare le proprie vicende professionali e, se necessario, poter recuperare ricordi e informazioni utili in caso di esigenze di giustizia.

Nelle ultime righe emerge infine la speranza che le accuse e le ricostruzioni che lo stanno coinvolgendo possano essere chiarite. “Spero che sulla valanga di falsità che ora mi stanno travolgendo alla fine prevalga la verità“, conclude.