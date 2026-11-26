Sigfrido Ranucci è stato ascoltato per oltre cinque ore in Procura a Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’attentato dinamitardo avvenuto davanti alla sua abitazione nell’ottobre 2025. Il giornalista ha dichiarato di avere chiarito la propria posizione e annunciato l’intenzione di costituirsi parte civile nel processo contro i presunti responsabili.

Attentato a Ranucci, Lavitola in carcere e gli esecutori: verso la richiesta di giudizio immediato

L’inchiesta

riguarda l’esplosione di un ordigno rudimentale avvenuta la sera del 16 ottobre 2025, all’esterno della villetta del giornalista a Pomezia. Secondo la ricostruzione degli investigatori, dietro l’azione ci sarebbe stato Valter Lavitola, ex editore e imprenditore arrestato il 10 agosto 2026 e attualmente detenuto nel carcere di Rebibbia. L’uomo ha riconosciuto il proprio coinvolgimento come mandante, sostenendo tuttavia di avere agito con l’intenzione di proteggere Ranucci da un presunto pericolo.

Le indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno portato anche all’individuazione del gruppo ritenuto responsabile dell’esecuzione materiale: quattro persone, tre finite in carcere e una sottoposta agli arresti domiciliari.

Le contestazioni comprendono, a seconda delle singole posizioni, detenzione, porto e utilizzo di materiale esplosivo, minaccia e danneggiamento, con l’aggravante delle modalità mafiose, già confermata dal tribunale del Riesame.

Rimane inoltre ricercato in Africa Gomes Tavares, cittadino camerunense considerato dagli inquirenti il collegamento tra Lavitola e il gruppo coinvolto nell’attentato. Secondo quanto riferito dall’ANSA, la Procura potrebbe procedere nelle prossime settimane con la richiesta di giudizio immediato nei confronti dell’imprenditore e delle persone accusate di avere collocato la bomba. Parallelamente proseguono gli accertamenti sui rapporti tra Lavitola e i soggetti coinvolti, anche attraverso l’esame dei documenti e dei dispositivi acquisiti durante le indagini.

Sigfrido Ranucci in Procura per oltre cinque ore: «Ho chiarito tutto, mi costituirò parte civile»

Oltre cinque ore di interrogatorio per fare luce sull’attentato dinamitardo subito nell’ottobre 2025. Sigfrido Ranucci, giornalista ed ex conduttore di Report, è stato ascoltato il 25 novembre 2026 negli uffici della Procura di Roma nell’ambito dell’inchiesta sull’esplosione avvenuta davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, frazione di Pomezia. Come riportato dall’Ansa, il colloquio si è svolto alla presenza del procuratore capo Francesco Lo Voi e del sostituto procuratore Edoardo De Santis, titolare del fascicolo.

All’arrivo a piazzale Clodio, il giornalista aveva rassicurato i cronisti sulle proprie condizioni, dichiarando: «Sto bene e tranquillo». Al termine dell’audizione, invece, ha commentato: «Penso di avere chiarito tutto e nel processo mi costituirò parte civile». Si tratta di un passaggio importante nell’ambito delle indagini, anche perché Ranucci è stato nuovamente convocato dopo l’arresto dell’imprenditore Valter Lavitola, che ha ammesso di essere il mandante dell’attentato.

Il legale del giornalista, l’avvocato Roberto De Vita, ha confermato la piena disponibilità del proprio assistito a collaborare con gli inquirenti, sottolineando la volontà di contribuire alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione di tutte le responsabilità. Le dichiarazioni rese durante l’incontro resteranno riservate per non compromettere il lavoro investigativo.