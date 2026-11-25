Una confessione personale e dolorosa quella affidata da Sigfrido Ranucci alle pagine de il Resto del Carlino. Il giornalista ha raccontato uno dei periodi più difficili della propria vita, tra le vicende giudiziarie, l’attentato subito sotto casa e l’allontanamento dalla conduzione di Report. Nel corso dell’intervista ha parlato anche del peso della gogna mediatica e ha ammesso di aver attraversato momenti talmente bui da essere sfiorato dal pensiero del suicidio.

Ranucci ha collegato la propria esperienza alla vicenda di Gianni De Gennaro, sottolineando quella che considera una differenza nell’attenzione riservata dai mezzi di informazione alle rispettive storie. “Oggi si parla di quello che è accaduto a Gianni De Gennaro, ma ci si dimentica quello che è stato scritto su di me, con oltre 3.500 articoli“, ha dichiarato.

Poi la frase più forte, con la quale ha raccontato quanto sia stato difficile affrontare la pressione degli ultimi mesi: “Non è che il pensiero che ha attraversato De Gennaro (cioè, il suicidio, ndr), non l’abbia avuto anch’io“.

L’attentato sotto casa, l’arresto di Valter Lavitola e l’addio a Report

Il racconto di Ranucci ripercorre una serie di avvenimenti che hanno segnato profondamente la sua vita personale e professionale. Il 16 ottobre dell’anno precedente il giornalista era rimasto vittima di un attentato sotto la propria abitazione. Un episodio sul quale si sono concentrate le indagini della magistratura e che ha avuto una svolta lo scorso agosto, con l’arresto di Valter Lavitola.

Secondo quanto riportato nel racconto, Lavitola, amico del giornalista, avrebbe dichiarato di aver ordinato l’organizzazione dell’attentato. Una vicenda che ha aggiunto ulteriore pressione a una situazione già molto difficile.

Parallelamente, Ranucci ha dovuto affrontare anche un cambiamento importante nella propria carriera. Dopo essere stato allontanato dalla conduzione di Report, la trasmissione d’inchiesta di Rai 3 alla quale aveva dedicato anni di lavoro, ha assunto l’incarico di vicedirettore di Rai News.

Un passaggio professionale che non è stato semplice da accettare. Il giornalista ha raccontato quanto gli sia costato vedere il programma senza di lui, soprattutto dopo aver contribuito a costruirne l’identità e il percorso editoriale.

Il libro Navigare senza paura e la denuncia sulla gogna mediatica

L’intervista è stata anche l’occasione per parlare del nuovo libro di Ranucci, Navigare senza paura. Nel volume il giornalista affronta alcuni meccanismi dell’informazione contemporanea, soffermandosi in particolare sulla diffusione delle notizie false e sulla velocità con cui possono circolare online.

Ripensando a quanto accaduto negli ultimi mesi, ha raccontato di essere rimasto colpito dalla capacità del sistema mediatico di moltiplicare le notizie e alimentare una vera e propria gogna. “Mi ha spaventato la capacità di questo sistema di moltiplicare le notizie e costruire una gogna. Ogni giorno arrivava” sul suo conto “una versione diversa“, ha spiegato.

Secondo Ranucci, il susseguirsi di ricostruzioni non verificate avrebbe finito per coprire i fatti, creando un rumore di fondo difficile da contrastare. Il giornalista ha inoltre sostenuto che ci sarebbe stata un’operazione diretta a colpire Report, che ha definito l’unica trasmissione ancora impegnata nell’approfondimento all’interno della produzione italiana.

“Vederlo senza di me mi ha fatto male“, ha aggiunto, riferendosi al programma che per anni ha condotto.

Ranucci ha infine raccontato come sia riuscito ad affrontare anche i momenti più difficili, compreso il pensiero di togliersi la vita. A trattenerlo, ha spiegato, è stato il desiderio di trovare la forza per andare avanti anche per le persone che gli erano rimaste accanto. “Ho cercato di scacciarlo per fare forza a tutte quelle persone che mi stavano attorno“, ha concluso.